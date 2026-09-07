Um funcionário público de Erval Velho (SC) ficou cerca de seis meses sem funções para exercer em “ócio forçado” após se desentender com a administração municipal. O homem permanecia o expediente todo sentado em barracão, sem atividades. A Justiça de Santa Catarina entendeu a conduta municipal como assédio moral e condenou a cidade a indenizá-lo em R$ 10 mil.O homem, que não teve a identidade divulgada, era operador de máquinas e trabalhava principalmente com uma motoniveladora. Em junho de 2024, o prefeito de Erval Velho (SC) determinou que outro funcionário deveria operar o equipamento.Com isso, houve um desentendimento sobre o remanejamento de funções do homem, que foi mantido no trabalho, mas sem receber novas atribuições.Testemunhas ouvidas pela Justiça disseram que, entre junho e dezembro de 2024, o servidor permanecia sentado no barracão de obras durante o expediente, sem exercer atividades. Ele recebeu salário durante o período.
O homem notificou formalmente o município em julho daquele ano para saber que função deveria desempenhar, mas não houve retorno.A conduta do município foi considerada assédio moral de forma unânime pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.A indenização de R$ 10 mil considerou o tempo do ócio, a necessidade de compensar o servidor e reprimir novos episódios. O valor será acrescido de juros e correção.O iG procurou a administração de Erval Velho (SC) sobre a situação, mas não obteve retorno até a última atualização da reportagem. O espaço segue aberto.