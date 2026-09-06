Redação DW Quase dois terços dos entrevistados na pesquisa consideram que os EUA sob Trump estão seguindo na direção econômica errada.

A aprovação de Donald Trump registrou um novo recorde negativo, de acordo com uma nova pesquisa divulgada neste domingo (06/09), que também apontou uma crescente insatisfação dos eleitores americanos com o presidente, sobretudo em temas como economia e custo de vida.

Levantamento da Focaldata publicado pelo Financial Times mostra que apenas 33% dos eleitores registrados aprovam o desempenho de Trump na Presidência dos EUA. O índice caiu três pontos percentuais em relação ao mês anterior. É também o menor nível registrado na série histórica da pesquisa, iniciada em maio deste ano.

Entre os republicanos, a aprovação também recuou e chegou a 72%, o menor nível desde o início da série.

Segundo o Financial Times, a reprovação crescente reflete que os eleitores estão culpando Trump pela deterioração econômica e aumento do custo de vida. As porcentagens foram divulgadas a pouco mais de dois meses das eleições de meio de mandato, marcadas para novembro.

O pleito é visto como um teste à popularidade do presidente e poderá determinar o controle do Congresso.

A pesquisa também foi divulgada em um momento em que o presidente parece incapaz de encerrar sua guerra no Irã, conflito que elevou os custos de financiamento dos EUA, bem como os preços de combustíveis e bens de consumo, ao longo dos últimos seis meses.

Quase dois terços dos entrevistados na pesquisa consideram que os Estados Unidos estão seguindo na direção econômica errada. Além disso, 57% afirmam estar em uma situação financeira pior desde o retorno de Trump à Casa Branca no início de 2025.

A avaliação entre os próprios republicanos também se deteriorou. Destes, 53% aprovam a condução da economia e da política de empregos pelo presidente, uma queda de quase oito pontos percentuais em apenas um mês.

No momento, a pressão sobre os preços continua nos EUA. O diesel chegou a um recorde de US$ 5,85 por galão nos Estados Unidos, segundo a associação automobilística AAA. O aumento tem potencial para afetar custos de transporte, agricultura e indústria e alimentar novas pressões inflacionárias.

A política comercial de Trump também enfrenta resistência. Segundo a pesquisa, 56% dos entrevistados desaprovam a recente decisão do governo de impor uma tarifa de 50% sobre cerca de US$ 20 bilhões em produtos canadenses. Entre os eleitores independentes, a rejeição ultrapassa 60%.

Para 46% dos entrevistados, incluindo mais da metade dos independentes, o desempenho de Trump está dificultando a eleição de candidatos republicanos para o Congresso.

Entre os independentes, 47% dizem que o apoio de Trump a um candidato reduziria suas chances de votar nele.

A Casa Branca rejeita a avaliação de que a política econômica de Trump esteja fracassando. Um porta-voz do governo Trump disse ao Financial Times que a Casa Branca continua comprometida com a estratégia baseada em cortes de impostos, desregulamentação e aumento da produção de energia e considera o crescimento do emprego privado um sinal de que as medidas estão funcionando.

A pesquisa foi realizada entre 28 de agosto e 1º de setembro com 1.914 eleitores registrados. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais.

Jps (ots)