Divulgação / Polícia MT Viatura da Polícia

Um homem de 55 anos foi preso nesta quarta-feira (2), em Santa Luzia, no Sertão da Paraíba, suspeito de estuprar uma menina de 11 anos com deficiência intelectual. Segundo a Polícia Civil, o crime teria ocorrido em fevereiro deste ano.

A investigação começou depois que a vítima e familiares denunciaram o caso. O homem foi localizado e levado para a delegacia de Santa Luzia, onde permanece à disposição da Justiça. As informações foram divulgadas pelo g1 Paraíba.

Suspeito já havia sido condenado

De acordo com a Polícia Civil, o homem já havia sido preso anteriormente por estupro de vulnerável, também em Santa Luzia.

Ele foi condenado pelo crime e cumpriu aproximadamente seis anos de prisão antes de deixar o sistema penitenciário.

Agora, deverá responder novamente por estupro de vulnerável.

A identidade do suspeito não foi divulgada. Informações que possam identificar a vítima também são preservadas por se tratar de uma criança.



