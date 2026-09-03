Reprodução/X Tiros deixam mortos e feridos após ataque em prédio nos EUA

Um atirador matou duas pessoas e feriu outras cinco, incluindo três policiais, durante um ataque em um prédio residencial no centro de Minneapolis, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (2). O suspeito também morreu.

Segundo a Associated Press, uma das vítimas morreu ainda no local. A outra chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. Entre os policiais feridos, dois foram atingidos por tiros e um sofreu ferimentos que não foram detalhados.

A polícia recebeu uma chamada para o serviço de emergência por volta das 16h30 e chegou ao prédio poucos minutos depois. Os agentes encontraram vítimas e ouviram novos disparos em um dos andares superiores.

Polícia encontrou pouca visibilidade

Ao avançarem pelo edifício, os policiais encontraram uma névoa que, segundo a polícia, dificultava bastante a visibilidade.

Os aggentes seguiram em direção aos disparos e houve confronto com o suspeito. A polícia confirmou posteriormente que ele havia sido atingido e morreu, mas inicialmente não informou como ocorreu a morte.

O Centro Médico do Condado de Hennepin informou que recebeu sete pacientes relacionados à ocorrência.

Área foi isolada

A polícia mobilizou uma grande operação no centro de Minneapolis e orientou moradores e pedestres a evitarem a região de Loring Park enquanto o local era investigado.

O governador de Minnesota, Tim Walz, informou que equipes estaduais foram enviadas para auxiliar as forças locais. O FBI também ofereceu recursos para a investigação.

Até a última atualização, as autoridades não haviam divulgado a identidade das vítimas nem esclarecido a motivação do ataque.