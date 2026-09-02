Divulgação/Polícia Civil Douglas Souza Silva

O gerente de uma fazenda morreu após ser atingido por um tiro durante uma caçada a javalis na madrugada desta quarta-feira (2), na região da JTI-403, entre Jataí e Serranópolis, no sudoeste de Goiás. Douglas Souza Silva, de 38 anos, dirigia uma caminhonete quando foi baleado na nuca.

Segundo a Polícia Civil, outros caçadores estavam na carroceria do veículo. Um homem de 40 anos, que estava com uma carabina calibre .357, teria acionado o gatilho involuntariamente enquanto a caminhonete estava em movimento. O disparo atingiu Douglas.

Após o tiro, a caminhonete ainda percorreu alguns metros até parar. Os ocupantes perceberam então que o motorista havia sido atingido. Douglas morreu no local.

Polícia investiga disparo

O homem apontado como responsável pelo disparo foi preso em flagrante e autuado inicialmente por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo a Polícia Civil, ele é registrado como CAC (caçador, atirador desportivo e colecionador) e poderá responder ao processo em liberdade após os procedimentos legais, por se tratar de um crime que admite fiança.

Duas armas foram apreendidas. Uma delas era a carabina calibre .357 usada pelo homem de 40 anos; a outra era um revólver que pertencia a Douglas. Segundo a polícia, as duas estavam regularmente registradas.