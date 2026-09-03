Foto: Mycchel Legnaghi A região, popularmente conhecida como Vale do Caminho das Neves, é a mais fria do país

Após uma pequena trégua, as chuvas devem retornar para o Sul a partir desta quinta-feira (3). A previsão também indica que uma massa de ar frio intenso vai avançar nos próximos dias, podendo trazer até neve.

De acordo com os meteorologistas da Metsul, no Rio Grande do Sul, o sol ainda aparece nesta quinta, mas o tempo vai mudar. O avanço de um ar frio vindo da Argentina e do Uruguai organiza uma frente fria de fraca atividade que traz nuvens.

Com isso, há a chance de chuva isolada em diversos pontos do estado gaúcho, inclusive na capital, Porto Alegre.

O Rio Grande do Sul, inclusive, está em alerta amarelo de perigo potencial para tempestades. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até o final desta quinta-feira (3) e atinge grande parte do estado gaúcho.

Segundo o Inmet, há chance de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. Além disso, há o baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

A instabilidade precede uma massa de ar frio intensa, que vai causar uma queda muito acentuada de temperatura para o final de semana.

Segundo os especialistas da Metsul, a previsão indica temperaturas negativas, formação de geada e, talvez, até uma precipitação invernal na forma de chuva congelada ou neve.

Este ar mais frio já começa a ingressar na sexta-feira (4), porém, a massa mais intensa, que vem da região polar, vai chegar durante o final de semana. A previsão indica também um ar muito gelado entre domingo (6) e segunda-feira (7).

Com a chegada do ar mais gelado, conforme informou a Metsul, as temperaturas mínimas podem chegar a valores entre -3ºC e -5ºC nos locais mais frios e de maior altitude.

Já no Planalto Sul de Santa Catarina, as mínimas em áreas de baixadas podem chegar a marcas de até -5ºC a -7ºC.

Ainda de acordo com os meteorologistas, em 2026, as massas de ar frio de maior intensidade foram predominantemente secas, o que não favoreceu a ocorrência de precipitação invernal, seja na forma de chuva congelada ou em queda de neve. Porém, esta incursão de ar frio tem potencial de mudar os registros do ano.

A Metsul informou que os modelos numéricos de previsão do tempo indicam chance de neve e chuva congelada em pontos de maior altitude da Metade Norte, sobretudo nos Campos de Cima da Serra.

Porém, somente em análises de mais curto prazo será possível definir melhor a probabilidade de nevar.



