Grenal pela Copa do Brasil, União Europeia (UE) mantém suspensão à carne brasileira, sorteio da Mega-Sena de R$ 41 milhões, Javier Milei faz pronunciamento em rede nacional sobre as Ilhas Malvinas e show de Luíza Sonza e DENNIS às vésperas do Rock in Rio estão entre os destaques desta quinta-feira (3).
Grêmio e Inter se enfrentam por vaga nas semifinais
Grêmio recebe o Internacional às 20h, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, as duas equipes empataram em 0 a 0.
O Imortal vem de uma vítoria sobre a Chapecoense, por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, vive uma situação delicada após o empresário Giuliano Bertolucci ter cobrado dos celestes uma dívida de R$ 19 milhões, que já dura seis anos.
Para tentar receber os valores, Bertolucci entrou na Justiça com um pedido de penhora dos prêmios da Copa do Brasil e da venda do zagueiro Viery, para Fiorentina, da Itália, por R$ 88,5 milhões.
O Colorado, por sua vez, perdeu para o Bahia fora de casa, por 3 a 2. O Inter começou ganhando com um gol de Alan Patrick logo aos 15 minutos do primeiro tempo, porém, ainda na etapa inicial levou a virada do Esquadrão de Aço.
UE mantém suspensão à carne brasileira
A União Europeia deve suspender, a partir desta quinta-feira, as importações de carnes e outros produtos de origem animal do Brasil.
Segundo o bloco, o país não cumpriu as exigências relacionadas ao controle do uso de antimicrobianos na produção animal. A medida afeta principalmente as carnes bovina e de aves, ovos, mel e animais vivos voltados ao mercado alimentício.
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 41 milhões
O concurso 3053 da Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 41 milhões, no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h.
As apostas podem ser realizadas até às 20h30 em casas lotéricas ou nos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O jogo simples custa R$ 6.
Milei fala sobre as Ilhas Malvinas
O presidente da Argentina, Javier Milei, marcou para às 21h desta quinta um pronunciamento em rede nacional sobre a soberania das Ilhas Malvinas.
O discurso ocorre após o presidente americano Donald Trump ter afirmado, durante uma entrevista coletiva, que os Estados Unidos podem rever sua posição de neutralidade sobre o território administrado pelo Reino Unido desde 1833, mas reivindicado pelos argentinos.
KitKat leva Luísa Sonza e DENNIS ao palco
A marca KitKat vai promover um show inédito com seus embaixadores, Luísa Sonza e DENNIS, no Museu de Arte do Rio (MAR).
Apesar de o evento ser fechado para convidados, ele pode ser acompanhado no YouTube, a partir das 20h30, pelo canal da Luísa Sonza e do KitKat.
O show comemora os vencedores da promoção nacional “Você VIB (Very Important Breaker) no Rock in Rio com KitKat", que também ganharam ingressos para o festival.
*Estagiária sob supervisão