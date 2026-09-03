Montagem/iG Confira os assuntos em alta hoje

Grenal pela Copa do Brasil, União Europeia (UE) mantém suspensão à carne brasileira, sorteio da Mega-Sena de R$ 41 milhões, Javier Milei faz pronunciamento em rede nacional sobre as Ilhas Malvinas e show de Luíza Sonza e DENNIS às vésperas do Rock in Rio estão entre os destaques desta quinta-feira (3).

Grêmio e Inter se enfrentam por vaga nas semifinais

Grêmio recebe o Internacional às 20h, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, as duas equipes empataram em 0 a 0.

O Imortal vem de uma vítoria sobre a Chapecoense, por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, vive uma situação delicada após o empresário Giuliano Bertolucci ter cobrado dos celestes uma dívida de R$ 19 milhões, que já dura seis anos.

Para tentar receber os valores, Bertolucci entrou na Justiça com um pedido de penhora dos prêmios da Copa do Brasil e da venda do zagueiro Viery, para Fiorentina, da Itália, por R$ 88,5 milhões.

O Colorado, por sua vez, perdeu para o Bahia fora de casa, por 3 a 2. O Inter começou ganhando com um gol de Alan Patrick logo aos 15 minutos do primeiro tempo, porém, ainda na etapa inicial levou a virada do Esquadrão de Aço.

UE mantém suspensão à carne brasileira

A União Europeia deve suspender, a partir desta quinta-feira, as importações de carnes e outros produtos de origem animal do Brasil.

Segundo o bloco, o país não cumpriu as exigências relacionadas ao controle do uso de antimicrobianos na produção animal. A medida afeta principalmente as carnes bovina e de aves, ovos, mel e animais vivos voltados ao mercado alimentício.

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 41 milhões

O concurso 3053 da Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 41 milhões, no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h.

As apostas podem ser realizadas até às 20h30 em casas lotéricas ou nos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O jogo simples custa R$ 6.

Milei fala sobre as Ilhas Malvinas

O presidente da Argentina, Javier Milei, marcou para às 21h desta quinta um pronunciamento em rede nacional sobre a soberania das Ilhas Malvinas.

O discurso ocorre após o presidente americano Donald Trump ter afirmado, durante uma entrevista coletiva, que os Estados Unidos podem rever sua posição de neutralidade sobre o território administrado pelo Reino Unido desde 1833, mas reivindicado pelos argentinos.

KitKat leva Luísa Sonza e DENNIS ao palco

A marca KitKat vai promover um show inédito com seus embaixadores, Luísa Sonza e DENNIS, no Museu de Arte do Rio (MAR).

Apesar de o evento ser fechado para convidados, ele pode ser acompanhado no YouTube, a partir das 20h30, pelo canal da Luísa Sonza e do KitKat.

O show comemora os vencedores da promoção nacional “Você VIB (Very Important Breaker) no Rock in Rio com KitKat", que também ganharam ingressos para o festival.

*Estagiária sob supervisão



