Foto: Reprodução/Redes Sociais Medida protetiva foi concedida após episódios de violência psicológica

Transferências Pix de centavos ou poucos reais eram utilizadas para enviar mensagens à ex-companheira e insistir na retomada da relação por um homem de 46 anos, ignorando determinação de medidas protetivas contra ele. Na manhã de terça-feira (1º), os dois foram encontrados mortos em Jandaia do Sul (PR), na casa da vítima, de 33 anos.

Eles eram Glaucia Pinheiro Martins de Oliveira e Cristiano Aparecido de Oliveira. A filha do casal, de 14 anos, teria tentado interromper o ataque e sofreu ferimentos superficiais.

A identidade dela não foi divulgada. Nesta quinta-feira (03), a filha será ouvida pela polícia.





Medida protetiva por violência psicológica

Conforme a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a medida protetiva era válida desde julho, por conta de episódios de violência psicológica. O homem não tinha histórico de agressões físicas.

Os envios por Pix eram acompanhados de mensagens implorando para a retomada da relação. O homem também teria tentado manter contato por meio de áudios que enviava para a filha, em tentativa de chegar à mãe.

Os ataques foram feitos com faca. Até o momento, a polícia trata o caso como feminicídio seguido de suicídio. Um caderno foi deixado para trás pelo homem, com mensagens pedindo perdão aos pais e orientações para as finanças da filha.

Ainda não se sabe como o homem chegou ao local e conseguiu executar o crime, o que deverá ser esclarecido pelas investigações.