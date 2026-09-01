Tiros assustam turistas após ataque com facas na Times Square

Tiros assustaram turistas e moradores na Times Square, um dos pontos mais movimentados de Nova York, na tarde desta segunda-feira (31). O tiroteio ocorreu depois que uma mulher esfaqueou duas pessoas e foi confrontada por policiais.
Uma das vítimas, uma mulher de 32 anos, morreu. Um homem de 68 anos ficou ferido e foi levado ao hospital em estado estável. A suspeita, de 49 anos, também foi baleada pelos agentes e morreu posteriormente.
Segundo a Polícia de Nova York (NYPD), o primeiro ataque aconteceu por volta das 16h30, próximo à Sétima Avenida e à Rua 41. A suspeita teria retirado duas facas de uma sacola vermelha e atacado o homem. Pouco depois, ela seguiu pela região e esfaqueou a mulher na altura da Rua 42.
Suspeita foi baleada pela polícia
Policiais encontraram a mulher ainda armada com duas facas perto de um posto da NYPD. Os agentes ordenaram que ela largasse as armas e tentaram contê-la com armas de choque.
Segundo a polícia, as tentativas não funcionaram. A mulher continuou avançando contra os agentes e acabou sendo atingida por disparos.
Ela foi levada ao Bellevue Hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher de 32 anos também morreu no hospital. O homem de 68 anos permaneceu internado em condição estável.
Área foi isolada
A ocorrência provocou uma grande mobilização policial na região. A NYPD bloqueou parte da Sétima Avenida e orientou o público a evitar a área durante a investigação.
Vídeos feitos por testemunhas mostram dezenas de policiais cercando a suspeita antes dos disparos. A Times Square ficou parcialmente isolada enquanto equipes trabalhavam no local.
A polícia informou que, até o momento, não há indícios de que o ataque tenha relação com terrorismo. As circunstâncias e a motivação da agressão ainda são investigadas.