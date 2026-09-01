Reprodução/YouTube/Aviação Guarulhos JPD Avião faz pouso de emergência após decolar de Guarulhos

Um Boeing 737 da Boliviana de Aviación precisou retornar ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na noite desta segunda-feira (31), após apresentar uma falha técnica em um dos motores durante a decolagem. A aeronave levava 100 passageiros e pousou em segurança por volta das 19h12.

Segundo a companhia aérea, a aeronave de matrícula CP-2924, que fazia o voo OB739 com destino a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, apresentou o problema durante a fase de decolagem. A tripulação interrompeu a operação e retornou de forma controlada à plataforma.

A GRU Airport, concessionária responsável pelo aeroporto, informou que acionou as equipes de emergência para acompanhar a operação de retorno, seguindo os protocolos de segurança. O pouso ocorreu sem incidentes.

O que aconteceu com o avião

De acordo com a Boliviana de Aviación, a falha foi identificada em um dos motores da aeronave.

Após o retorno, o Boeing permaneceu em solo para passar por inspeções e avaliações realizadas por técnicos especializados. A companhia informou que o procedimento segue os padrões de segurança operacional.

Imagens divulgadas pelo canal Aviação Guarulhos JPD mostram equipes de emergência, incluindo bombeiros, posicionadas no aeroporto enquanto o avião se aproximava para o pouso.

A aeronave havia deixado Guarulhos cerca de 30 minutos antes de retornar, segundo o acompanhamento da operação. O pouso ocorreu aproximadamente às 19h12.

Passageiros foram reacomodados

Os 100 passageiros que estavam no voo foram atendidos pela companhia aérea após o retorno.

A Boliviana de Aviación informou que trabalha para reacomodar os passageiros nos próximos voos disponíveis. A aeronave envolvida permanece em solo enquanto as verificações técnicas são realizadas.

A companhia afirmou que as decisões tomadas durante a ocorrência tiveram como prioridade a segurança dos passageiros, da tripulação e da aeronave.

Aeroporto acionou protocolo de emergência

A GRU Airport informou que o acionamento das equipes ocorreu como medida preventiva, conforme os procedimentos previstos para situações desse tipo.

O avião conseguiu completar o retorno sem incidentes e não houve registro de feridos.

Até o momento, não há indicação de que o episódio tenha provocado uma interrupção geral das operações do Aeroporto Internacional de São Paulo.

A causa específica da falha no motor ainda deverá ser esclarecida após a conclusão das inspeções técnicas realizadas na aeronave.