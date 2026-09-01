Avião faz pouso de emergência após decolar de Guarulhos

Um Boeing 737 da Boliviana de Aviación precisou retornar ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na noite desta segunda-feira (31), após apresentar uma falha técnica em um dos motores durante a decolagem. A aeronave levava 100 passageiros e pousou em segurança por volta das 19h12.
Segundo a companhia aérea, a aeronave de matrícula CP-2924, que fazia o voo OB739 com destino a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, apresentou o problema durante a fase de decolagem. A tripulação interrompeu a operação e retornou de forma controlada à plataforma.
A GRU Airport, concessionária responsável pelo aeroporto, informou que acionou as equipes de emergência para acompanhar a operação de retorno, seguindo os protocolos de segurança. O pouso ocorreu sem incidentes.
O que aconteceu com o avião
De acordo com a Boliviana de Aviación, a falha foi identificada em um dos motores da aeronave.
Após o retorno, o Boeing permaneceu em solo para passar por inspeções e avaliações realizadas por técnicos especializados. A companhia informou que o procedimento segue os padrões de segurança operacional.
Imagens divulgadas pelo canal Aviação Guarulhos JPD mostram equipes de emergência, incluindo bombeiros, posicionadas no aeroporto enquanto o avião se aproximava para o pouso.
A aeronave havia deixado Guarulhos cerca de 30 minutos antes de retornar, segundo o acompanhamento da operação. O pouso ocorreu aproximadamente às 19h12.
Passageiros foram reacomodados
Os 100 passageiros que estavam no voo foram atendidos pela companhia aérea após o retorno.
A Boliviana de Aviación informou que trabalha para reacomodar os passageiros nos próximos voos disponíveis. A aeronave envolvida permanece em solo enquanto as verificações técnicas são realizadas.
A companhia afirmou que as decisões tomadas durante a ocorrência tiveram como prioridade a segurança dos passageiros, da tripulação e da aeronave.
Aeroporto acionou protocolo de emergência
A GRU Airport informou que o acionamento das equipes ocorreu como medida preventiva, conforme os procedimentos previstos para situações desse tipo.
O avião conseguiu completar o retorno sem incidentes e não houve registro de feridos.
Até o momento, não há indicação de que o episódio tenha provocado uma interrupção geral das operações do Aeroporto Internacional de São Paulo.
A causa específica da falha no motor ainda deverá ser esclarecida após a conclusão das inspeções técnicas realizadas na aeronave.