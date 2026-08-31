Ataques diurnos de drones russos geram inúmeros transtornos para os moradores de Kiev
Redação DW
Ataques diurnos de drones russos geram inúmeros transtornos para os moradores de Kiev

Os ataques de drones russos contra Kiev e região entraram no quinto dia consecutivo nesta segunda-feira (31/08), com as sirenes de alerta soando de maneira quase ininterrupta, gerando transtornos na vida diária de milhões de pessoas.

Uma nuvem de fumaça pairava sobre a capital ucraniana na manhã desta segunda-feira. Em Brovary e Boryspil, na região de Kiev, os ataques aéreos atingiram vários armazéns e quatro pessoas ficaram feridas, informou o governador regional Tymur Tkachenko em seu perfil no Telegram.

Nas últimas semanas, Ucrânia e Rússiaintensificaram os ataques contra alvos econômicos. Moscou tem atingigo armazéns de grandes redes ucranianas de supermercados, dos Correios e de lojas de artigos domésticos, enquanto tenta se aproveitar da escassez de sistemas de defesa antiaérea capazes de abater mísseis balísticos.

A Ucrânia também tem atacado infraestruturas russas, incluindo armazéns das gigantes do comércio online Wildberries e Ozon, além de instalações petrolíferas e outros alvos.

Ataques diurnos geram novos problemas

O uso cada vez maior de enxames de drones durante o dia criou novos transtornos para os moradores de Kiev, paralisando o metrô e alterando a rotina diária. Dezenas de passageiros aguardavam em plataformas lotadas em Kiev a retomada dos serviços após a interrupção da circulação dos trens, que eram impedidos de cruzar o rio Dnipro durante os alertas.

Os danos causados a vários armazéns deixaram algumas prateleiras de supermercados vazias.

As aulas deveriam ser retomadas nas escolas nesta terça-feira, mas não estava claro se os pais enviariam seus filhos. As escolas têm abrigos antiaéreos e as aulas também podem ser realizadas online.

No entanto, cerca de um milhão de livros didáticos foram destruídos em ataques russos a editoras, o que pode atrasar as entregas para o início do ano letivo, informou no início do mês o Ministério ucraniano da Educação.

Ataques russos também causaram um incêndio em um terminal operado pela empresa privada de entregas Nova Poshta, na região sul de Odessa, informou o governador Oleh Kiper nesta segunda-feira.

Em julho, dois ataques de grandes proporções mataram quase 50 civis na Ucrânia. Na última sexta-feira, um bombardeio a um depósito de munições nos arredores de Kiev provocou explosões e matou 38 pessoas.

Rússia prepara ataques a infraestrutura energética

O Ministério da Defesa russo afirmou neste domingo que está preparando "ataques massivos" contra a infraestrutura energética da Ucrânia.

Durante a noite, a Rússia abateu 239 drones ucranianos em 14 regiões russas, além da Península da Crimeia – ocupada ilegalmente por Moscou desde 2014 – e do Mar Negro, informou o Ministério.

Um ataque com mísseis ucranianos na noite de domingo contra a cidade fronteiriça russa de Belgorod matou três pessoas, disse o governador regional interino, Alexander Shuvayev.

Outro ataque ucraniano feriu quatro pessoas no polo industrial de Ecaterimburgo, a quarta maior cidade da Rússia, localizada a mais de 2 mil quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

Zelenski otimista pela retomada das negociações

O presidente ucraniano Volodimir Zelenski afirmou neste domingo que os constantes ataques com drones visam desgastar os ucranianos. Ele disse que, em quatro dias, a Rússia lançou quase 1,5 mil dessas aeronaves não tripuladas contra a Ucrânia, mais da metade movidas a jato.

Os esforços diplomáticos liderados pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra estão paralisados, depois de poucos avanços no ano passado em questões-chave, e com a atenção de Washington voltada para a guerra com o Irã.

Zelenski se diz ansioso para retomar as negociações, e afirmou que teve uma conversa "detalhada e construtiva" nesta segunda-feira com os enviados do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.

"É importante ressaltar que o diálogo entre as equipes de negociação dos EUA e da Ucrânia continua o tempo todo, e agora estamos discutindo a definição das datas da visita de Witkoff e Kushner à Ucrânia”, disse Zelenski em postagem nas redes sociais.

rc (AP, Reuters)

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