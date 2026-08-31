Redação DW Ataques diurnos de drones russos geram inúmeros transtornos para os moradores de Kiev

Os ataques de drones russos contra Kiev e região entraram no quinto dia consecutivo nesta segunda-feira (31/08), com as sirenes de alerta soando de maneira quase ininterrupta, gerando transtornos na vida diária de milhões de pessoas.

Uma nuvem de fumaça pairava sobre a capital ucraniana na manhã desta segunda-feira. Em Brovary e Boryspil, na região de Kiev, os ataques aéreos atingiram vários armazéns e quatro pessoas ficaram feridas, informou o governador regional Tymur Tkachenko em seu perfil no Telegram.

Nas últimas semanas, Ucrânia e Rússiaintensificaram os ataques contra alvos econômicos. Moscou tem atingigo armazéns de grandes redes ucranianas de supermercados, dos Correios e de lojas de artigos domésticos, enquanto tenta se aproveitar da escassez de sistemas de defesa antiaérea capazes de abater mísseis balísticos.

A Ucrânia também tem atacado infraestruturas russas, incluindo armazéns das gigantes do comércio online Wildberries e Ozon, além de instalações petrolíferas e outros alvos.

Ataques diurnos geram novos problemas

O uso cada vez maior de enxames de drones durante o dia criou novos transtornos para os moradores de Kiev, paralisando o metrô e alterando a rotina diária. Dezenas de passageiros aguardavam em plataformas lotadas em Kiev a retomada dos serviços após a interrupção da circulação dos trens, que eram impedidos de cruzar o rio Dnipro durante os alertas.

Os danos causados a vários armazéns deixaram algumas prateleiras de supermercados vazias.

As aulas deveriam ser retomadas nas escolas nesta terça-feira, mas não estava claro se os pais enviariam seus filhos. As escolas têm abrigos antiaéreos e as aulas também podem ser realizadas online.

No entanto, cerca de um milhão de livros didáticos foram destruídos em ataques russos a editoras, o que pode atrasar as entregas para o início do ano letivo, informou no início do mês o Ministério ucraniano da Educação.

Ataques russos também causaram um incêndio em um terminal operado pela empresa privada de entregas Nova Poshta, na região sul de Odessa, informou o governador Oleh Kiper nesta segunda-feira.

Em julho, dois ataques de grandes proporções mataram quase 50 civis na Ucrânia. Na última sexta-feira, um bombardeio a um depósito de munições nos arredores de Kiev provocou explosões e matou 38 pessoas.

Rússia prepara ataques a infraestrutura energética

O Ministério da Defesa russo afirmou neste domingo que está preparando "ataques massivos" contra a infraestrutura energética da Ucrânia.

Durante a noite, a Rússia abateu 239 drones ucranianos em 14 regiões russas, além da Península da Crimeia – ocupada ilegalmente por Moscou desde 2014 – e do Mar Negro, informou o Ministério.

Um ataque com mísseis ucranianos na noite de domingo contra a cidade fronteiriça russa de Belgorod matou três pessoas, disse o governador regional interino, Alexander Shuvayev.

Outro ataque ucraniano feriu quatro pessoas no polo industrial de Ecaterimburgo, a quarta maior cidade da Rússia, localizada a mais de 2 mil quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

Zelenski otimista pela retomada das negociações

O presidente ucraniano Volodimir Zelenski afirmou neste domingo que os constantes ataques com drones visam desgastar os ucranianos. Ele disse que, em quatro dias, a Rússia lançou quase 1,5 mil dessas aeronaves não tripuladas contra a Ucrânia, mais da metade movidas a jato.

Os esforços diplomáticos liderados pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra estão paralisados, depois de poucos avanços no ano passado em questões-chave, e com a atenção de Washington voltada para a guerra com o Irã.

Zelenski se diz ansioso para retomar as negociações, e afirmou que teve uma conversa "detalhada e construtiva" nesta segunda-feira com os enviados do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.

"É importante ressaltar que o diálogo entre as equipes de negociação dos EUA e da Ucrânia continua o tempo todo, e agora estamos discutindo a definição das datas da visita de Witkoff e Kushner à Ucrânia”, disse Zelenski em postagem nas redes sociais.

rc (AP, Reuters)