Redação DW Imagem do Google Maps mostra o Lago Ontário renomeado como "Lago América"

O Google atualizou neste fim de semana seu aplicativo de mapas para renomear um lago na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, seguindo um decreto editado dias antes pelo presidente americano Donald Trump.

De acordo com o anúncio da gigante global de tecnologia, o Lago Ontário agora passa a ser exibido como "Lago América" para usuários do Google Maps nos EUA.

A decisão segue a nomenclatura usada pelo Sistema de Informações de Nomes Geográficos dos Estados Unidos (GNIS, na sigla em inglês), que estabelece padrões para mapas oficiais americanos. O decreto de Trump, porém, não tem nenhum impacto sobre convenções canadenses ou como o resto do mundo se refere ao lago.

"Os usuários do Maps nos Estados Unidos verão 'Lago América'; os do Canadá continuarão vendo 'Lago Ontário'; e aqueles fora dos Estados Unidos e do Canadá verão ambos os nomes", declarou o Google em nota no sábado (29/08). "Essas atualizações seguem nossa política de longa data para corpos d'água cujos nomes variam de país para país e já estão começando a ser implementadas."

A medida segue o mesmo procedimento adotado pelo Google em 2025, quando Trump emitiu uma ordem para renomear o Golfo do México como Golfo da América.

A gigante de tecnologia opera um dos principais mecanismos de busca do mundo e uma grande rede de publicidade digital, com sede em Mountain View, na Califórnia (EUA).

Guerra comercial com o Canadá

A renomeação, determinada por Trump na quinta-feira, ocorre em meio a uma escalada da guerra comercial com o Canadá, com a imposição de tarifas mútuas sobre bilhões de dólares em mercadorias.

"Lido com os líderes de muitos países, mas considero que os do Canadá são os piores", postou Trump na rede social Truth Social no domingo à tarde.

A decisão de Trump de renomear o lago, que não implica qualquer reconhecimento internacional da nova denominação, foi recebida com zombaria e indiferença tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos.

No sábado, o primeiro-ministro da província canadense de Ontário, Doug Ford, respondeu à ordem de Trump com uma mensagem do tamanho de um outdoor exibida na margem canadense do lago: "Lago Ontário. Agora e para sempre."

"O presidente Trump pode chamá-lo do que quiser, mas eu posso te dizer que o resto do mundo sempre o chamará de Lago Ontário", disse Ford.

A nova nomenclatura chegou a ser exibida em alguns sites oficiais canadenses, gerando confusão.

"Alguns sites das agências de governo puxam os dados de mapas diretamente do Google Maps", explicou Stephen Crawford, secretário de governo de Ontário. "Após as mudanças recentes do Google, nós estamos revisando ativamente nossos sites para nos assegurarmos de que todos eles identificam o Lago Ontário com o seu nome correto."

No domingo, a Casa Branca comemorou o anúncio do Google Maps. "É oficial! É LAGO DA AMÉRICA no Google Maps!", publicou no X o diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung.

*Com informações da DW

