Foto: Reprodução/RPC Causa do incidente será apurada pelas autoridades





Um avião da Latam com 145 passageiros e 6 tripulantes saiu da pista durante o pouso às 09h45 desta segunda-feira (31) em Cascavel (PR). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A aeronave chegava de Guarulhos (SP) e acabou ultrapassando os limites da pista e atolou na lama ao lado do pavimento. As causas do incidente ainda são desconhecidas e seguem em investigação. Chovia no momento do episódio.

Em nota enviada ao iG, a Latam informou que a viagem de retorno a Guarulhos (SP) foi cancelada. No momento, a presta assistência aos funcionários da companhia e clientes envolvidos.

Um Airbus A320-200 da Latam Airlines saiu da pista após pousar no aeroporto de Cascavel, no Paraná, na manhã desta segunda-feira (31). Segundo a companhia aérea, todas as 151 pessoas desembarcaram da aeronave, que vinha de Guarulhos, e não houve feridos. 📹: Redes Sociais. pic.twitter.com/tP78WNELaG— Portão 1 (@portaoum) August 31, 2026





Ainda, as pessoas que embarcariam no voo cancelado estão sendo reacomodadas em operações a partir de Foz do Iguaçu (PR).

A Latam também disse que avalia condições para remoção da aeronave. O voo LA3859 (Cascavel-Guarulhos) foi cancelado, enquanto o LA3858 (Guarulhos-Cascavel) corresponde ao que atolou durante o pouso.





Leia nota da Latam na íntegra:

“A LATAM Airlines Brasil informa que a aeronave que realizou o voo LA3858 (Guarulhos-Cascavel) nesta segunda-feira (31/08) ultrapassou o limite da pista na etapa final do seu pouso por volta das 9h45 (hora local). Todos os 145 passageiros e 6 tripulantes desembarcaram em segurança e não houve feridos.

A LATAM está oferecendo toda a assistência necessária aos clientes e funcionários.

Como consequência, a companhia precisou cancelar o voo LA3859 (Cascavel-Guarulhos) e está acomodando os clientes deste voo em outras operações a partir de Foz do Iguaçu (PR). Informações sobre mudanças de voo devem ser acompanhadas pelos canais oficiais da companhia.

A companhia também colabora com as autoridades na apuração do ocorrido e avalia as condições para a remoção da aeronave.

Por fim, a LATAM reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos”.