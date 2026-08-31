Um avião da Latam com 145 passageiros e 6 tripulantes saiu da pista durante o pouso às 09h45 desta segunda-feira (31) em Cascavel (PR). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
A aeronave chegava de Guarulhos (SP) e acabou ultrapassando os limites da pista e atolou na lama ao lado do pavimento. As causas do incidente ainda são desconhecidas e seguem em investigação. Chovia no momento do episódio.
Em nota enviada ao iG, a Latam informou que a viagem de retorno a Guarulhos (SP) foi cancelada. No momento, a presta assistência aos funcionários da companhia e clientes envolvidos.
Ainda, as pessoas que embarcariam no voo cancelado estão sendo reacomodadas em operações a partir de Foz do Iguaçu (PR).
A Latam também disse que avalia condições para remoção da aeronave. O voo LA3859 (Cascavel-Guarulhos) foi cancelado, enquanto o LA3858 (Guarulhos-Cascavel) corresponde ao que atolou durante o pouso.
Leia nota da Latam na íntegra:
“A LATAM Airlines Brasil informa que a aeronave que realizou o voo LA3858 (Guarulhos-Cascavel) nesta segunda-feira (31/08) ultrapassou o limite da pista na etapa final do seu pouso por volta das 9h45 (hora local). Todos os 145 passageiros e 6 tripulantes desembarcaram em segurança e não houve feridos.
A LATAM está oferecendo toda a assistência necessária aos clientes e funcionários.
Como consequência, a companhia precisou cancelar o voo LA3859 (Cascavel-Guarulhos) e está acomodando os clientes deste voo em outras operações a partir de Foz do Iguaçu (PR). Informações sobre mudanças de voo devem ser acompanhadas pelos canais oficiais da companhia.
A companhia também colabora com as autoridades na apuração do ocorrido e avalia as condições para a remoção da aeronave.
Por fim, a LATAM reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos”.