Reprodução/Reprodução/@pmesp (ig) | @myhoodbr PMs salvam vida de criança engasgada

Policiais rodoviários salvaram um menino de dois anos que chegou engasgado e desacordado a uma base da corporação na noite da última sexta-feira (21), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina, no interior de São Paulo. A ação foi registrada pelo circuito de segurança do posto e divulgada pela Polícia Militar.





A família viajava de Tupi Paulista para a capital do estado quando percebeu que a criança havia parado de respirar dentro do carro. Desesperados com a situação, os pais pararam o veículo diante da base e entregaram o filho, já sem sentidos, aos agentes.

Os policiais iniciaram de imediato a manobra de desobstrução das vias aéreas, semelhante a manobra de Heimlich, mas adaptada para crianças. Durante o processo, o menino voltou a respirar e recuperou a consciência ainda na base. As imagens mostram o pai ajoelhado, com as mãos erguidas em oração, enquanto a mãe precisou ser amparada por um dos agentes ao ver o filho sendo reanimado. Em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a criança à UPA de Andradina para avaliação médica preventiva.

Imagem gerada por IA - iG Manobra de Heimlich

































Como identificar um engasgo e executar a manobra de Heimlich

O engasgo acontece quando a comida ou algum objeto desvia do caminho da deglutição e bloqueia a traqueia, o "tubo" que conduz o ar até os pulmões. Sem passagem para respirar, a vítima pode perder a consciência em minutos. O quadro é tratado como emergência, com risco de asfixia fatal.

Imagem gerada por IA - iG Manobra de Heimlich





A manobra de Heimlich ajuda a desobstruir a passagem para respiração. Em um adulto consciente, quem socorre se posiciona atrás da vítima e a envolve com os braços na altura do abdome. Com crianças, por sua vez, o Ministério da Saúde orienta ajoelhar-se primeiro. Uma das mãos deve ficar fechada sobre a região epigástrica, a chamada "boca do estômago", enquanto a outra a comprime, empurrando para dentro e para cima, num movimento em forma de "J". O processo deve ser feito até o corpo estranho sair, em até três tentativas.

Imagem gerada por IA - iG Manobra de Heimlich





Se a vítima não responder nem voltar a respirar, o quadro pode evoluir para parada cardiorrespiratória. Nesses casos, a recomendação dos profissionais da saúde é acionar o Samu pelo 192 e iniciar a reanimação cardiopulmonar.



