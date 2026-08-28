Reprodução Menino usa emojis para pedir ajuda contra ex da mãe em distrito de Cabo Frio

Um menino de 10 anos usou um ponto de interrogação e emojis de choro para pedir ajuda à Patrulha Maria da Penha depois que o ex-companheiro da mãe voltou à casa da família, em Tamoios, distrito de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Como não podia falar naquele momento, a criança recorreu a mensagens e áudios para alertar os agentes.

A mãe já era acompanhada pela Patrulha Maria da Penha e tinha uma medida protetiva contra o homem. Segundo a Guarda Civil Municipal, ela havia orientado o filho sobre como agir caso o ex-companheiro aparecesse novamente na residência.

Por volta das 22h04 de terça-feira (25), o menino usou o celular da mãe para entrar em contato com o telefone da equipe. Primeiro, enviou apenas um ponto de interrogação.

Os agentes perguntaram como poderiam ajudar. A resposta veio acompanhada de emojis de choro: “não posso falar”.

Na sequência, a criança enviou áudios. Ao fundo, era possível ouvir a voz de um homem. A equipe entendeu que poderia se tratar de um pedido de socorro e seguiu para o endereço informado.

Agentes encontram suspeito

Quando chegaram à residência, os agentes encontraram o imóvel fechado e sem resposta. A motocicleta usada pelo homem estava estacionada do outro lado da rua.

A equipe permaneceu no local e insistiu no contato. Depois de algum tempo, percebeu movimentação dentro da casa. O homem apareceu na sacada.

Ele e a mulher foram levados à delegacia. Após a análise da autoridade policial, o homem permaneceu preso por descumprimento da medida protetiva.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (25), em Tamoios. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.