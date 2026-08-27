Roque de Sá/Agência Senado Plenário do Senado Federal em sessão não deliberativa

A corrida contra o relógio para fazer andar pautas importantes que tramitam no Congresso Nacional esbarra no calendário das campanhas eleitorais. Em menos de 24 horas que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com anúncio do esforço concentrado, os corredores da sede do legislativo federal amanheceram vazios nesta quinta-feira (27).

Consulta direta nos portais oficiais de ambas as Casas revela agenda praticamente zerada: nenhuma reunião de comissão, audiência pública ou sessão deliberativa foram programadas para hoje.

O hiato nas agendas legislativas acontece na esteira de um acordo firmado entre o Poder Executivo e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União) e da Câmara, o deputado Hugo Motta (Republicanos).

O pacto firmado na quarta (26) prevê que os quase 600 parlamentares dediquem os dias 2, 3 e 4 de setembro - próxima semana - à análise e votação de temas de forte repercussão popular e grande impacto financeiro.

Como prioridades governamentais e legislativas estão a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pretende dar fim da escala de trabalho 6 por 1 - seis dias trabalhados para somente um de descanso -, o novo marco legal das terras raras e minerais críticos, PEC da Segurança Pública, taxa das blusinhas e o Projeto Redata.

Reprodução Alcolumbre, Lula e Motta, após acordo firmado em almoço no Palácio da Alvorada





Esvaziamento do Congresso Nacional

O apagão nas programações oficiais de hoje reflete uma espécie de "colchão eleitoral". A exatos 37 dias para as eleições gerais de outubro de 2026, senadores e deputados priorizam os compromissos e viagens para suas bases nos estados, o que é comum no sistema político em ano de votação.

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Plenário da Câmara dos Deputados





No entanto, a ausência de atividades nesta quinta contrasta diretamente com a urgência das pautas acordadas para a próxima semana, a exemplo, a PEC da escala 6x1, um dos assuntos mais aguardados pelas centrais sindicais e setores empresariais.

Em se tratando de uma alteração na Constituição Federal, exige-se um número alto e qualificado de votos para conseguir avançar, tirando as reuniões que ainda precisam ser feitas para discutir e analisar o tema antes de ir para votação.





Esforço concentrado

Davi Alcolumbre anunciou que será feito um esforço concentrado no Senado, previsto para a semana de 31 de agosto a 4 de setembro, e de forma presencial. A medida trata-se de um mutirão legislativo concentrado em pautas complexas e de peso político, social e econômico.

Até que a força-tarefa comece no Congresso Nacional formalmente na próxima semana, o centro do poder nacional trabalha em ritmo de espera. A expectativa é de presença massiva de deputados e senadores nessa primeira semana de setembro, transformando as promessas institucionais feita no Palácio do Alvorada em votos reais no painel eletrônico.