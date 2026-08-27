Reprodução das Redes Sociais Jatinho derrapa na pista do Aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro

Um avião de pequeno porte saiu da pista do Aeroporto Santos Dumont, localizado no centro do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (27). Até o momento, 30 chegadas e 25 partidas foram canceladas.

Segundo informações a Infraero, a aeronave prefixo PSVEE - E50P saiu da pista durante o procedimento de pouso que aconteceu por volta das 16h10.

Na aeronave estavam o piloto e um tripulante e durante o pouso, parou na área do gramado do terminal. Segundo a Infraero, não houve feridos. O plano de Emergência do Aeroporto foi acionado no momento em que a aeronave derrapou.

Até às 18h, as operações do aeroporto estavam suspensas para remoção da aeronave que está na área gramada ao lado da pista. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar suporte e técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estão se dirigindo ao aeroporto para iniciar as investigações sobre a causa da saída da pista.



Durante a tarde, passageiros relataram que o Aeroporto Santos Dumont ficou caótico. Após os cancelamentos, os passageiros foram chegando e sem saber o que havia acontecido e o terminal ficou lotado de passageiros.

Nota da Azul:

A Azul informa que, em razão do fechamento momentâneo do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (27), a operação da Companhia no aeródromo foi impactada, com cancelamentos e alterações.

Em razão do ocorrido, a Companhia recomenda que seus Clientes com voos nesta data fiquem atentos às notificações enviadas por e-mail, SMS e WhatsApp, além de acompanhar suas reservas no site www.voeazul.com.br ou aplicativo da empresa. Os Clientes impactados estão recebendo a assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e serão reacomodados em outros voos da Companhia, incluindo voos extras.

A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a Companhia.Aline da Mata has paused their notifications

Nota da Gol



"A GOL informa que, devido a um fechamento temporário da pista do Aeroporto de Santos Dumont (SDU), no Rio de Janeiro, fato totalmente alheio ao controle da Companhia, alguns voos foram cancelados ou alternados nesta quinta-feira (27/08).

Clientes impactados estão recebendo as tratativas previstas pela Resolução 400 da ANAC, conforme suas necessidades, e sendo reacomodados em outros voos da Companhia.

A GOL reforça que todas as ações em relação aos voos impactados foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da Companhia."

Tô aqui. Tá o caos. Todos os voos cancelados pic.twitter.com/S3YcA2Fra8 — Maíra (@eitamairaa) August 27, 2026



