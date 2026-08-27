Alunos da PUC acusados de cometer atos discriminatórios durante jogos universitários no interior de SP
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Alunos da PUC acusados de cometer atos discriminatórios durante jogos universitários no interior de SP

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) arquivou a investigação envolvendo alunos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) que foram filmados gritando “pobres” e “cotistas” durante os Jogos Jurídicos, realizados em Americana, no interior de São Paulo.

A decisão foi tomada pelo promotor Fábio José Moreira dos Santos, da Promotoria de Justiça de Americana. Segundo ele, não foram encontrados elementos suficientes para caracterizar crime nas manifestações feitas durante a partida.

O episódio aconteceu em 16 de novembro de 2024, durante uma partida de handebol entre estudantes de Direito da PUC-SP e da Universidade de São Paulo (USP). Vídeos feitos no local viralizaram nas redes sociais e provocaram repercussão nacional.

Entenda o que aconteceu

Nas imagens, estudantes que estavam na torcida da PUC-SP aparecem gritando termos considerados ofensivos, entre eles “pobre” e “cotista”. Alguns também fizeram gestos relacionados a dinheiro com as mãos.

A suspeita apresentada na época era de que as provocações seriam direcionadas a alunos cotistas da USP.

Após a divulgação dos vídeos, estudantes da USP organizaram uma força-tarefa para identificar os envolvidos e levaram o caso às autoridades. A investigação ficou sob responsabilidade da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), da Polícia Civil.

Cinco estudantes foram identificados durante a apuração.

Por que o MP não considerou crime?

Na análise do Ministério Público, a palavra “cotista” era a única entre as expressões investigadas que poderia, em tese, ser avaliada como possível injúria racial.

Isso porque os demais termos utilizados nas provocações foram considerados pelo promotor como relacionados principalmente à condição socioeconômica.

Mesmo em relação à palavra “cotista”, porém, o MP concluiu que não havia conteúdo étnico-racial suficiente para caracterizar o crime.

Um dos argumentos apresentados foi que as cotas da USP não são destinadas exclusivamente a pessoas negras. A política também contempla estudantes de escolas públicas e integrantes de outros grupos.

Por isso, segundo o promotor, ser cotista não significa necessariamente ser negro.

Investigação não identificou alvo específico

Outro ponto considerado pelo Ministério Público foi a dificuldade de determinar para quem exatamente os gritos eram dirigidos.

O relatório da Decradi já havia apontado que os vídeos analisados não permitiam identificar com segurança os destinatários das ofensas.

Para o promotor, essa circunstância também afastou a possibilidade de enquadramento por injúria comum, que exige uma vítima determinada.

A manifestação do MP também levou em conta o contexto de provocações entre as torcidas durante os jogos universitários.

Segundo a decisão, estudantes da PUC-SP também teriam sido alvo de xingamentos durante o evento. Entre os exemplos citados está a expressão “riquinho burro”.

O que disseram os investigados

Durante a apuração, os estudantes atribuíram os gritos ao clima de rivalidade existente entre as torcidas.

De acordo com a manifestação do promotor, Marina Lessi de Moraes admitiu ter gritado “pobre”. Matheus Antiquera Leitzke reconheceu a expressão “passa o PIX para esmola”.

Tatiane Joseph Khoury, ainda segundo o MP, admitiu ter gritado “cota, cota”, “cotista, cotista” e “ainda por cima é cotista”.

A Arthur Martins Henry foi atribuído o grito “cotista filho da puta”. Já Cecília Sales Braga teria proferido expressões como “cotista pobre do caralho” e “cotista do caralho”, mas negou ter feito os comentários.

Caso provocou repercussão

Na época, as Faculdades de Direito e os centros acadêmicos das duas universidades repudiaram o episódio e afirmaram que adotariam medidas para investigar o comportamento dos estudantes.

A PUC-SP também chegou a suspender estudantes envolvidos no caso por 30 dias, segundo informações divulgadas anteriormente.

A investigação criminal, porém, terminou sem denúncia do Ministério Público.

Com o arquivamento, os investigados não serão transformados em réus neste caso. A decisão ainda pode ser questionada e passar por revisão, conforme os procedimentos previstos para o arquivamento.

O iG tenta contato com os denunciantes para saber se pretendem pedir a revisão do arquivamento. 

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2026-08-27/mp-arquiva-caso-de-alunos-da-puc-apos-gritos-ofensivos-em-jogos-universitarios.html
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