Reprodução Redes Sociais Recurso de segurança passou a ser usado para sinalizar pontos com concentração de materiais de campanha

Quem passou por algumas regiões da cidade de Campinas, em São Paulo, usando o Waze nos últimos dias pode ter estranhado uma cena incomum no mapa: uma sequência de ícones que representam um “ladrão” aparecia em determinados pontos da cidade.

Na região do Taquaral e nas proximidades da Avenida José de Souza Campos, a Norte-Sul, motoristas identificaram vários alertas concentrados em locais que também tinham grande quantidade de propaganda eleitoral.

O que parecia, inicialmente, uma série de avisos sobre possíveis roubos acabou tendo outra explicação. Usuários passaram a utilizar a ferramenta de segurança do aplicativo para marcar pontos onde havia materiais de campanha.

A prática ganhou repercussão nas redes sociais e levou o Waze a desabilitar temporariamente o recurso de alerta de segurança no Brasil. Segundo a plataforma, os registros eram falsos e contrariavam as políticas de uso do aplicativo.

Ícone chamava atenção dos motoristas

O recurso de “insegurança” começou a ser disponibilizado pelo Waze em 2025 e foi criado para permitir que usuários avisassem outros motoristas sobre áreas onde não se sentiam seguros.

O alerta é representado por um personagem com aparência de ladrão e pode aparecer no mapa para outros motoristas que passam pela região. A ferramenta funciona de maneira colaborativa, assim como outros avisos do aplicativo.

A proposta original era ajudar quem está dirigindo a ficar mais atento em determinados trechos, especialmente em situações relacionadas a roubos, furtos e vandalismo.

Campinas teve concentração de alertas

Em Campinas, a sequência de símbolos chamou atenção especialmente em uma área próxima ao Viaduto Laurão, na região de encontro das avenidas Moraes Salles, José de Souza Campos, a Norte-Sul, e Princesa D’Oeste com a Rua General Marcondes Salgado.

O local também tinha concentração de materiais de propaganda eleitoral.

Nas redes sociais, imagens semelhantes começaram a circular de outras cidades brasileiras. A ferramenta passou a ser utilizada por alguns internautas como uma forma de protesto ou ironia diante da presença de materiais de campanha em espaços públicos.

Reprodução Redes Sociais Nas redes sociais, registros semelhantes publicados por internautas de diferentes cidades passaram a repercutir

É importante ressaltar, porém, que os ícones exibidos no Waze não representam registros oficiais de ocorrências policiais. Nesse caso, a associação com a propaganda eleitoral surgiu a partir da maneira como os próprios usuários utilizaram a ferramenta.

Recurso foi usado fora da finalidade

A ferramenta deveria ser utilizada para indicar situações reais de insegurança percebidas pelos motoristas. O próprio Waze orienta que os usuários enviem alertas sobre incidentes que estejam presenciando.

Com o início da propaganda eleitoral nas ruas, em 16 de agosto, alguns usuários passaram a recorrer ao botão de “insegurança” para sinalizar locais com materiais de campanha. A propaganda eleitoral das eleições de 2026 foi liberada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) justamente nessa data.

Os registros apareciam para outros usuários como alertas de segurança, criando a impressão de que havia algum tipo de risco no local.

Waze suspendeu a função no Brasil

Diante do uso considerado irregular, o Waze decidiu retirar temporariamente do aplicativo brasileiro a possibilidade de reportar incidentes relacionados à segurança.

Em nota, a empresa afirmou que identificou usuários enviando alertas falsos, prática que contraria as políticas da plataforma. O Waze não informou uma data para o retorno da funcionalidade.

A suspensão é específica para esse recurso. Outros tipos de alertas colaborativos do aplicativo continuam disponíveis aos motoristas.

A plataforma também possui regras para combater informações falsas ou incorretas publicadas pelos usuários, já que os avisos são compartilhados com outras pessoas que utilizam o aplicativo durante seus deslocamentos.

O iG procurou o Waze para saber mais detalhes sobre a decisão e questionar a falha na segurança da plataforma. Confira a nota na íntegra.

Estamos desabilitando temporariamente o recurso do Waze que permite que motoristas reportem incidentes de segurança no Brasil após detectar que alguns usuários submeteram alertas falsos, o que é contra nossas políticas. Seguimos focados em oferecer a melhor experiência para os motoristas. Nota enviada pelo Waze



