Corpo de Bombeiros / Divulgação Motorista morre carbonizado após carreta com combustível tombar

Um motorista de 49 anos morreu carbonizado após a carreta que conduzia tombar e pegar fogo na madrugada desta quinta-feira (27), na MG-010, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte . O acidente aconteceu por volta das 4h45, no km 22, no bairro Gran Park, e travou o acesso ao Aeroporto Internacional de Confins.





Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta estava carregada com gasolina e óleo diesel quando tombou e foi tomada pelas chamas. Quando os militares chegaram, o incêndio já havia atingido todo o veículo.

Bombeiros controlaram incêndio

Nove militares e três viaturas foram mobilizados para atender a ocorrência. O combate às chamas durou aproximadamente uma hora, e foram utilizados cerca de 4 mil litros de água.

O motorista, um homem natural de Belo Horizonte, não resistiu e morreu carbonizado. A perícia da Polícia esteve no local para realizar os trabalhos de investigação.

Combustível será retirado da carreta

Após o incêndio ser controlado, parte do combustível permaneceu no compartimento de carga do veículo. De acordo com os bombeiros, a corporação aguarda a chegada da empresa responsável pelo produto para fazer o transbordo do combustível restante.

Os militares também permanecem no local para realizar a prevenção de novos acidentes durante o procedimento.





MG-010 segue interditada

A pista da MG-010 no sentido Confins continua interditada devido ao acidente e aos trabalhos de segurança no local.

Para chegar ao Aeroporto Internacional de Confins, a Polícia Rodoviária sugere que os motoristas utilizem a MG-424 como rota alternativa, visto que não tem previsão de liberação da pista.

A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região e procurem rotas alternativas enquanto a ocorrência é atendida.