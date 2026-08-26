Reprodução/ Wikimedia Commons Mojtaba Khamenei

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , afirmou nesta quarta-feira (26) que acredita que o líder supremo do Irã , Motjaba Khamenei, que não é visto em público desde que assumiu o cargo após o assassinato de seu pai, está gravemente ferido, mas não morto. A declaração foi dada durante uma entrevista por telefone ao programa de rádio do jornalista Glenn Beck. As informações são da CNN.

“Não acho que ele esteja morto. Ele ficou gravemente ferido. O lado esquerdo do corpo, o braço, a perna, tudo”, disse Trump.

A declaração ocorre em meio à guerra entre Estados Unidos e Irã, que, segundo o próprio presidente americano, já dura cerca de seis meses. Trump também voltou a falar sobre a possibilidade de uma mudança de regime no país e comentou a visita do diretor da CIA, John Ratcliffe, a Moscou, na Rússia.

Trump questiona possibilidade de mudança de regime no Irã

Durante a entrevista, Trump colocou em dúvida a capacidade de manifestantes iranianos de provocar uma mudança de regime. Segundo o presidente, a repressão contra os protestos dificulta uma mobilização popular de grandes proporções.

Trump afirmou que há observadores “muito surpresos que as pessoas não estejam reagindo”, mas avaliou que os manifestantes enfrentam uma ameaça grave.

“É muito difícil protestar quando há pessoas dispostas a atirar em você e matar você”, afirmou.

Segundo Trump, atiradores de elite estariam posicionados no alto de prédios e disparariam contra os manifestantes. Ele afirmou que a morte de algumas pessoas seria suficiente para dispersar grandes grupos.

“Quando você vê cinco, seis ou dez pessoas caírem, e você tem 100 mil ou 200 mil pessoas, elas vão embora”, disse.

EUA já mencionaram mudança de regime

Autoridades do governo americano, incluindo Trump, já levantaram em diferentes momentos da guerra a possibilidade de uma mudança de regime no Irã.

Ao mesmo tempo, integrantes da administração americana afirmaram que derrubar o governo iraniano não seria o objetivo das operações militares.

Na segunda-feira (24), o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que soldados iranianos deveriam questionar a liderança militar do país e sugeriu que poderiam agir para derrubar o governo em Teerã.

Diretor da CIA foi a Moscou em visita “semirotineira”

Trump também comentou a viagem de John Ratcliffe, diretor da CIA, que é o serviço civil de inteligência estrangeira dos EUA, a Moscou. Segundo o presidente, a visita foi “semirotineira” e não teve como objetivo alertar o presidente russo, Vladimir Putin, sobre um possível ataque ao território da Otan.

“Ele está lá, você sabe, de uma maneira muito, meio que semirrotineira”, afirmou Trump.

Durante a entrevista, Glenn Beck questionou se Ratcliffe estaria em Moscou para manifestar preocupações sobre possíveis planos russos contra países integrantes da Otan.

Avaliações recentes de agências de inteligência dos Estados Unidos e da Europa apontaram a possibilidade de Putin ordenar uma incursão limitada para testar a disposição da aliança militar em reagir.

No entanto, Trump negou que essa fosse a finalidade da viagem.

O presidente americano também afirmou que Ratcliffe não foi enviado a Moscou para pedir ajuda à Rússia na reabertura do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas para o transporte mundial de petróleo.

“John Ratcliffe é um cara fantástico. Ele é o diretor da CIA e não está lá por nenhuma das coisas que você mencionou”, disse Trump.

O presidente acrescentou que alguma questão poderia surgir durante a visita, mas destacou que os Estados Unidos continuam trabalhando para encerrar a guerra na Ucrânia.

“Estamos trabalhando muito para acabar com essa guerra e, francamente, os dois querem que ela termine neste momento”, afirmou.

Trump volta a culpar Biden pela situação da economia

Na mesma entrevista, Trump foi questionado sobre como os republicanos deveriam abordar a economia antes das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

O presidente voltou a responsabilizar o ex-presidente Joe Biden pelos problemas econômicos e pelo aumento dos preços.

“O governo Biden foi um governo ruim, foi um governo incompetente, mas eu herdei preços altos”, declarou.

Trump também afirmou que o termo “acessibilidade” passou a ser usado contra seu governo para tratar do custo de vida.

O presidente americano tem buscado atribuir aos democratas a percepção negativa dos eleitores sobre a economia, enquanto minimiza os efeitos do aumento do custo de vida.

Em maio, Trump chegou a dizer que não pensava “nem um pouco” nas dificuldades financeiras dos americanos ao negociar com o Irã em meio à alta dos preços dos combustíveis. Na ocasião, afirmou que sua prioridade era impedir que o país obtivesse uma arma nuclear.





Trump diz que guerra com o Irã deve terminar em breve

Durante a entrevista desta quarta-feira, Trump reconheceu que os preços aumentaram durante a guerra com o Irã, mas afirmou que o conflito deve terminar em breve.

Segundo ele, a guerra, que já dura seis meses, “vai terminar em breve”. No início do conflito, Trump havia estimado que a duração seria de quatro a seis semanas.

A declaração ocorre enquanto a economia permanece entre as principais preocupações dos eleitores americanos.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada no início desta semana mostrou que 29% dos eleitores registrados aprovam a atuação de Trump na economia, enquanto 66% desaprovam.