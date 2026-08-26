Conteúdo gerado por IA Trump diz que bloqueio dos EUA no Estreito de Ormuz está funcionando

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , afirmou nesta quarta-feira (26) que o bloqueio naval imposto pelos EUA no Estreito de Ormuz está funcionando. Segundo ele, 22 embarcações passaram pela rota na noite de terça-feira (25), enquanto os norte-americanos mantêm o controle sobre a região. As informações são da CNN.

Em entrevista ao jornalista Glenn Beck, Trump disse que o estreito está aberto para a passagem de navios e afirmou que as minas presentes na região foram removidas.

Segundo o presidente americano, apesar de episódios envolvendo drones e foguetes, a passagem marítima continua operando.

“É um estreito que está funcionando. Sim, de vez em quando há um drone ou um foguete ou alguma coisa sendo disparada. Mas é um estreito que está funcionando muito bem", disse em entrevista.

Movimento de petróleo

Trump também afirmou que cerca de 10 milhões de barris de petróleo teriam deixado a região na terça-feira. No entanto, dados provisórios da plataforma de rastreamento Vortexa indicaram um fluxo de aproximadamente 5 milhões de barris por dia na segunda-feira (24).

Na média móvel de sete dias, o trânsito pelo Estreito de Ormuz estava em cerca de 6 milhões a 7 milhões de barris por dia no domingo (23).

Antes do conflito, aproximadamente 20 milhões de barris de petróleo por dia passavam pelo estreito, uma das principais rotas para o transporte mundial da commodity.

A redução do fluxo ocorre em meio ao conflito envolvendo Estados Unidos e Irã e às restrições impostas à navegação na região.

Reprodução/Nasa Imagem do Golfo Pérsico, do Golfo de Omã e do Estreito de Ormuz em 16 de outubro de 2019, capturada pelo satélite Suomi-NPP/VIIRS





Trump fala sobre líder supremo do Irã

Durante a entrevista, Trump também comentou sobre o paradeiro de Mojtaba Khamenei, atual líder supremo do Irã, que não aparece publicamente desde o assassinado de seu pai. O presidente americano negou a informação de que ele teria morrido.

Trump afirmou acreditar que Khamenei sobreviveu aos ataques que mataram seu pai e antecessor, Ali Khamenei, em 28 de fevereiro.

“Não acho que ele esteja morto. Ele ficou gravemente ferido.”

O presidente dos EUA também falou sobre a possibilidade de manifestações no Irã provocarem uma mudança de regime. Segundo Trump, os protestos enfrentam dificuldades porque os participantes podem ser alvo de violência.

Guerra e preços dos combustíveis

Na mesma entrevista, Trump voltou a falar sobre os efeitos da guerra com o Irã sobre os preços dos combustíveis nos Estados Unidos. O presidente reconheceu que houve aumento nos valores, mas afirmou esperar uma redução.

“As pessoas acharam que o petróleo iria para 10 dólares por galão. Mas nós tínhamos que fazer isso e impedir que eles tivessem uma arma nuclear, e conseguimos. Os preços estão caindo muito rapidamente.”





Trump também voltou a responsabilizar o governo do ex-presidente Joe Biden pelos preços elevados e afirmou que herdou uma economia problemática.

A declaração ocorre em um momento de pressão sobre a administração americana por causa do custo de vida. Uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada no início desta semana mostrou que 29% dos eleitores registrados aprovavam a atuação de Trump na economia, enquanto 66% desaprovavam.