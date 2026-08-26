Reprodução/IA Visto americano

O governo de Donald Trump suspendeu o agendamento de entrevistas para vistos de imigrantes em consulados dos Estados Unidos em todo o mundo. A medida afeta pessoas que aguardavam uma etapa obrigatória para concluir pedidos de imigração e ainda não tem data definida para ser encerrada.

A decisão foi tomada pelo Departamento de Estado, que informou que a pausa será usada para treinamento de funcionários consulares e revisão dos procedimentos de análise dos pedidos. A pasta orientou que novos agendamentos sejam interrompidos enquanto a avaliação é realizada.

Os vistos de imigrantes são destinados a pessoas que pretendem morar permanentemente nos Estados Unidos, como familiares de cidadãos americanos e trabalhadores autorizados a buscar residência no país.

O Departamento de Estado já havia anunciado mudanças nas regras de análise de pedidos, com exigência de que candidatos sejam avaliados no país de residência ou nacionalidade, salvo exceções.

A suspensão ocorre durante uma nova fase da política migratória do governo Trump, que tem ampliado a fiscalização sobre processos de entrada e permanência nos Estados Unidos. A administração afirma que as mudanças buscam reforçar a segurança e evitar que imigrantes dependam de benefícios públicos.

Ainda não há uma previsão oficial para que os consulados voltem a abrir novos horários de entrevista. Candidatos afetados pela medida terão de aguardar novas orientações do governo americano.