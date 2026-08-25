Um professor de religião foi acusado de tocar partes íntimas de uma aluna de 13 anos dentro de uma sala de aula em São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura a denúncia apresentada pela adolescente.
A acusação envolve uma estudante de uma escola da capital paulista. Segundo informações divulgadas pelo g1, o caso chegou às autoridades após o relato da aluna sobre a conduta do professor.
A investigação deve apurar como ocorreu a abordagem denunciada, quem estava presente no local e se existem outros elementos que confirmem ou esclareçam a versão apresentada pela adolescente.
Casos envolvendo suspeita de abuso contra crianças e adolescentes são investigados com prioridade pelos órgãos de proteção e segurança pública, que avaliam provas, depoimentos e eventuais responsabilidades.
O iG procurou a Polícia Civil de São Paulo para pedir informações sobre o andamento da investigação e as providências adotadas. A reportagem também buscou um posicionamento da Secretaria da Educação sobre as medidas tomadas pela escola e aguarda retorno.