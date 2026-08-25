Divulgação/Governo de São Paulo Viatura da Polícia Militar

Um professor de religião foi acusado de tocar partes íntimas de uma aluna de 13 anos dentro de uma sala de aula em São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura a denúncia apresentada pela adolescente.

A acusação envolve uma estudante de uma escola da capital paulista. Segundo informações divulgadas pelo g1, o caso chegou às autoridades após o relato da aluna sobre a conduta do professor.

A investigação deve apurar como ocorreu a abordagem denunciada, quem estava presente no local e se existem outros elementos que confirmem ou esclareçam a versão apresentada pela adolescente.

Casos envolvendo suspeita de abuso contra crianças e adolescentes são investigados com prioridade pelos órgãos de proteção e segurança pública, que avaliam provas, depoimentos e eventuais responsabilidades.

O iG procurou a Polícia Civil de São Paulo para pedir informações sobre o andamento da investigação e as providências adotadas. A reportagem também buscou um posicionamento da Secretaria da Educação sobre as medidas tomadas pela escola e aguarda retorno.