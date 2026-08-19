Divulgação / Centro de Operações Rio Linha Vermelha

Nova alça da Dutra para a Linha Vermelha é liberada nesta quarta-feira (19), pela concessionária Ecovias Rio Minas. A estrutura fica na altura do km 172 da Dutra, no sentido Rio de Janeiro, e faz parte das obras de ampliação da rodovia.

A abertura da nova alça vai provocar mudanças na circulação de veículos durante a operação. Equipes da concessionária estarão no trecho para orientar os motoristas.

Como será o novo acesso

Atualmente, quem trafega pela Dutra e deseja acessar a Linha Vermelha precisa utilizar as pistas marginais.

Com a nova estrutura, o acesso também poderá ser feito diretamente pelas pistas expressas da rodovia. A mudança permitirá uma nova alternativa de circulação entre as duas vias.

De acordo com a Ecovias Rio Minas, a intervenção tem como objetivo aumentar a capacidade do trecho e distribuir melhor o fluxo de veículos. A concessionária também aponta que a nova conexão deve facilitar a circulação de veículos de carga na região.

A nova alça integra um projeto mais amplo de modernização da Dutra, que prevê a implantação de novas pistas marginais, terceiras faixas e intervenções na Serra das Araras.