Ben Mendes (Missão)
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Ben Mendes (Missão)

Ele é conhecido publicamente como Ben Mendes, mas o que não sabem é que ele foi registrado como Benoni Benjamin Cardoso Mendes, em 8 de maio de 1988, no município mineiro de Contagem. Aos 38 anos, o profissional que tem várias formações acadêmicas e profissões, concorre nessas eleições ao cargo máximo do  Executivo de Minas Gerais pelo Missão.

O advogado, jornalista, comunicador digital e agora estudante de medicina e político estreante, tem trajetória forte na comunicação,  voltada em mediar os direitos do consumidor, com atendimento direto às demandas comunitárias.

Ele atualmente está na fase final do curso de medicina pela PUC Minas
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Ele atualmente está na fase final do curso de medicina pela PUC Minas


Vida familiar e pessoal

O mineiro nasceu na cidade que é polo industrial da Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). O seio familiar de Mendes está ancorado no Vetor Oeste mineiro - Betim, Contagem, Mateus Leme, Juatuba, Ibirité, Sarzedo, Igarapé e São Joaquim de Bicas, cidades da Grande BH.

Ele cresceu e construiu a sua vida pessoal e familiar em Contagem, onde ainda reside, segundo registros públicos. Ben é casado com Paula Mendes e juntos tem três filhos. Ele preserva a identidade dos seus pais e irmãos da exposição pública.

Formações acadêmicas e carreira profissional

Antes de se lançar às urnas, Mendes se formou como bacharel em  Direito na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Desde 2024 é registradio na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MG). Atualmente ele cursa Medicina na PUC Minas, estando na fase final de prática supervisionada.

Ben Mendes atua no jornalismo
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Ben Mendes atua no jornalismo


Apesar de se intitular como jornalista, o mineiro não tem formação acadêmica na área. Ele ganhou projeção na comunicação em outubro de 2019, com o projeto "Ronda do Consumidor", com vídeos transmitidos em redes sociais e plataformas de vídeos na internet que tratavam da negociação direta entre consumidores e prestadores de serviços.


Atuação política

Ben Mendes é novato na política institucional e partidária. Ele nunca ocupou cargos eletivos na máquina pública como  vereador, deputado ou prefeito. Ingressou na política em 2026, se lançando às urnas visando ocupar a cadeira de governador de Minas Gerais pelo Missão

Atualmente, ele se divide entre a etapa final da faculdade de medicina com os trabalhos na comunicação, jurídicos e agenda institucional de campanha eleitoral. 

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