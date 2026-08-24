Reprodução/redes sociais Ben Mendes (Missão)

Ele é conhecido publicamente como Ben Mendes, mas o que não sabem é que ele foi registrado como Benoni Benjamin Cardoso Mendes, em 8 de maio de 1988, no município mineiro de Contagem. Aos 38 anos, o profissional que tem várias formações acadêmicas e profissões, concorre nessas eleições ao cargo máximo do Executivo de Minas Gerais pelo Missão.

O advogado, jornalista, comunicador digital e agora estudante de medicina e político estreante, tem trajetória forte na comunicação, voltada em mediar os direitos do consumidor, com atendimento direto às demandas comunitárias.

Reprodução/redes sociais Ele atualmente está na fase final do curso de medicina pela PUC Minas





Vida familiar e pessoal

O mineiro nasceu na cidade que é polo industrial da Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). O seio familiar de Mendes está ancorado no Vetor Oeste mineiro - Betim, Contagem, Mateus Leme, Juatuba, Ibirité, Sarzedo, Igarapé e São Joaquim de Bicas, cidades da Grande BH.

Ele cresceu e construiu a sua vida pessoal e familiar em Contagem, onde ainda reside, segundo registros públicos. Ben é casado com Paula Mendes e juntos tem três filhos. Ele preserva a identidade dos seus pais e irmãos da exposição pública.

Formações acadêmicas e carreira profissional

Antes de se lançar às urnas, Mendes se formou como bacharel em Direito na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Desde 2024 é registradio na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MG). Atualmente ele cursa Medicina na PUC Minas, estando na fase final de prática supervisionada.

Reprodução/redes sociais Ben Mendes atua no jornalismo





Apesar de se intitular como jornalista, o mineiro não tem formação acadêmica na área. Ele ganhou projeção na comunicação em outubro de 2019, com o projeto "Ronda do Consumidor", com vídeos transmitidos em redes sociais e plataformas de vídeos na internet que tratavam da negociação direta entre consumidores e prestadores de serviços.





Atuação política

Ben Mendes é novato na política institucional e partidária. Ele nunca ocupou cargos eletivos na máquina pública como vereador, deputado ou prefeito. Ingressou na política em 2026, se lançando às urnas visando ocupar a cadeira de governador de Minas Gerais pelo Missão.

Atualmente, ele se divide entre a etapa final da faculdade de medicina com os trabalhos na comunicação, jurídicos e agenda institucional de campanha eleitoral.