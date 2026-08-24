O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 54% das intenções de voto para o governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, tem 36%, segundo a pesquisa RealTime Big Data.Na pesquisa estimulada, quando é apresentada lista com os nomes dos candidatos, o atual governador aparece com 52% das intenções de voto. Em segundo, aparece Haddad com 35% e, em seguida, aparece Vivian Mendes (UP) com 1% das intenções. Veja:
- Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 52%
- Fernando Haddad (PT) - 35%
- Vivian Mendes (UP) - 1%
- Nulo/Branco - 5%
- Não sabe/Não respondeu - 6%
Já na pesquisa espontânea, quando não é apresentada uma lista com os nomes dos candidatos, a porcentagem de Tarcísio diminui. Porém, o governador segue com uma ampla vantagem. Veja:
- Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 21%
- Fernando Haddad (PT) - 9%
- Guilherme Boulos (PSOL) - 1%
- Simone Tebet (PSB) - 1%
- Outros - 3%
- Nulo/Branco - 7%
- Não sabe/Não respondeu - 58%
O levantamento da RealTime Big Data foi realizado entre os dias 19 e 22 de agosto. Foram ouvidos 2 mil eleitores paulistas, por telefone, e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%.
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-01347/2026.