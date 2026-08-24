Divulgação/Republicanos/PT (montagem) O atual governador de São Paul é candidato a reeleição e disputa o páreo com candidato petista, Fernando Haddad

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 54% das intenções de voto para o governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, tem 36%, segundo a pesquisa RealTime Big Data.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 52%

Fernando Haddad (PT) - 35%

Vivian Mendes (UP) - 1%

Nulo/Branco - 5%

Não sabe/Não respondeu - 6%

Na pesquisa estimulada, quando é apresentada lista com os nomes dos candidatos, o atual governador aparece com 52% das intenções de voto. Em segundo, aparece Haddad com 35% e, em seguida, aparece Vivian Mendes (UP) com 1% das intenções. Veja:

Já na pesquisa espontânea, quando não é apresentada uma lista com os nomes dos candidatos, a porcentagem de Tarcísio diminui. Porém, o governador segue com uma ampla vantagem. Veja:

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 21%

Fernando Haddad (PT) - 9%

Guilherme Boulos (PSOL) - 1%

Simone Tebet (PSB) - 1%

Outros - 3%

Nulo/Branco - 7%

Não sabe/Não respondeu - 58%

O levantamento da RealTime Big Data foi realizado entre os dias 19 e 22 de agosto. Foram ouvidos 2 mil eleitores paulistas, por telefone, e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-01347/2026.



