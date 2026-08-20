Reprodução/TV Globo Homem mata vizinho a tiros durante discussão no Aricanduva, em São Paulo

Uma discussão entre vizinhos terminou com um mecânico de 57 anos morto a tiros na quarta-feira (19), no Aricanduva, Zona Leste de São Paulo. Leonardo dos Santos Almeida foi baleado depois de ir com o filho, de 18 anos, tirar satisfação com um homem que havia chamado o jovem de “noia”.

O suspeito é Paulo Sérgio Gomes de Oliveira, de 56 anos. Ele também atirou na direção do filho de Leonardo, que não foi atingido, e fugiu. Até a atualização mais recente localizada nesta quinta-feira (20), Paulo Sérgio ainda não havia sido preso.

O crime aconteceu na Praça Coronel Antônio Pietscher, no Jardim Caguassu. Leonardo, conhecido como “Pico”, tinha uma oficina mecânica no local e morava com a família em uma casa nos fundos do estabelecimento.

Câmeras gravaram a discussão

Segundo o registro policial, Lucas, filho de Leonardo, estava trabalhando quando Paulo Sérgio passou pela oficina e o chamou de “noia”. Depois que o pai chegou, os dois foram até a casa do vizinho para questioná-lo sobre o xingamento.

Câmeras de segurança registraram a conversa ficando cada vez mais tensa. As imagens mostram Leonardo discutindo com Paulo Sérgio em frente à casa. Em determinado momento, Lucas percebe que o homem está armado e alerta o pai.

Segundo o g1, Leonardo responde “melhor ainda” e permanece no local. Pouco depois, Paulo Sérgio atira de dentro da residência. Pai e filho se afastam, mas a discussão não termina.

Na sequência, as imagens mostram o suspeito saindo pelo portão armado e seguindo na direção dos dois. Uma mulher tenta fazê-lo parar. Paulo Sérgio vai até a esquina e volta a atirar contra Leonardo e Lucas. Depois, deixa o local a pé.

Leonardo foi atingido e chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Lucas escapou dos tiros.

Arma foi encontrada perto do local

Um revólver calibre 38 foi encontrado nas proximidades depois do crime e entregue à polícia. Segundo a apuração, a arma estava com a numeração raspada. O celular e uma caminhonete ligados ao suspeito também foram apreendidos.

O caso foi registrado na Delegacia de Teotônio Vilela como homicídio consumado e tentativa de homicídio. A Polícia Civil analisa as imagens e busca Paulo Sérgio.

Leonardo era conhecido entre os moradores da região. Uma vizinha contou que ele trabalhava diariamente na oficina ao lado do filho e costumava ajudar quem vivia perto do estabelecimento.

Depois da morte do pai, Lucas resumiu o momento em poucas palavras: “Sem chão”.