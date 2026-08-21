Reprodução/X Chamas engolem bar na Barra e assustam moradores no Rio de Janeiro

Chamas altas tomaram o Quintal da Barra, um bar na movimentada Avenida Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, durante a madrugada desta sexta-feira (21). Vídeos publicados por quem estava na região mostram o fogo avançando rapidamente pelo estabelecimento e iluminando parte da rua.

O Corpo de Bombeiros trabalhou no combate ao incêndio enquanto a Polícia Militar acompanhava a ocorrência. Uma faixa da Olegário Maciel precisou ser ocupada na altura da Avenida Gilberto Amado para abrir espaço às equipes, segundo o Centro de Operações Rio (COR).

Até 3h50 desta sexta-feira, não havia informação oficial sobre feridos. A causa do fogo também não tinha sido divulgada.

Restaurante quital pegou fogo na olegario marcial jardim oceânico barra da Tijuca pic.twitter.com/8IgFTRNEMF — Alexandre silva (@Alexand88181565) August 21, 2026

Um dos registros publicados no X dá uma dimensão da velocidade com que as chamas se espalharam. A autora do vídeo afirmou que, em cerca de dez minutos, o fogo havia tomado o Quintal. Outra gravação, feita de um ponto diferente, mostra uma grande parte do bar em chamas.

Fogo atingiu um dos bares da noite da Olegário

O Quintal funciona no número 402 da Olegário Maciel, endereço cercado por bares e restaurantes e bastante frequentado à noite na Barra da Tijuca.

A casa abriu no fim de 2024 e apostava justamente nesse perfil. O espaço tem uma área externa com mesas e sofás, além de uma parte interna voltada para música, shows e DJs. Em sua própria apresentação, o bar se define como um ponto para happy hour, música ao vivo, drinks e encontros entre amigos.

cara, em papo de 10 minutos o fogo LAMBEU o Quintal da Olégario na Barra da Tijuca. pic.twitter.com/URvBfh4yEg — vick (@sapphicvic) August 21, 2026

Na noite de quinta-feira (20), o estabelecimento estaria dentro do horário habitual de funcionamento informado em seus canais. O site do Quintal indica abertura às quintas-feiras a partir das 18h e funcionamento durante a noite. Não há, porém, confirmação de quantas pessoas estavam no local quando o incêndio começou.

Por isso, até uma manifestação dos bombeiros ou do próprio bar, não é possível afirmar que não houve vítimas. O que se sabe até agora é apenas que nenhum ferido havia sido oficialmente informado.

BARRA DA TIJUCA | INCÊNDIO EM IMÓVEL NA AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL Uma faixa da via está ocupada, na altura da Avenida Gilberto Amado, por conta da atuação do Corpo de Bombeiros, no combate a um incêndio em um imóvel. PM no local. #CORInforma pic.twitter.com/zhfGUxU0ki— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) August 21, 2026

O tamanho dos danos também ainda será avaliado. As imagens mostram uma área extensa atingida pelo fogo, mas não permitem concluir se toda a estrutura foi destruída.

O Quintal da Barra não havia publicado, até a última atualização desta reportagem, uma explicação sobre o incêndio ou informações sobre clientes e funcionários.

A causa do fogo será apurada.

*Reportagem em atualização