Reprodução/My Hood Vídeo: engavetamento entre carretas causa letindão na Via Dutra

Um engavetamento entre duas carretas causou lentidão no trânsito da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) durante a manhã desta quinta-feira (20).

O acidente foi registrado na pista sentido São Paulo, na altura do quilômetro 213, no Jardim Cumbica, em Guarulhos. O trecho afetado dá acesso ao Trevo dos Mamonas e ao retorno da rodovia. Veja o vídeo:

Nas imagens é possível ver os veículos batidos e o trânsito no local. Uma das carretas ficou com a parte da frente destruída.

Um dos motoristas envolvido na batida informou que precisou frear após um ônibus sair de um ponto e, na sequência, a outra carreta atingiu a traseira do veículo.

Ninguém ficou ferido, mas o trânsito ficou prejudicado na região, havendo o registro de lentidão. Por volta das 10h40, o site da concessionária que administra a via, a CCR-Motiva, informava que o tráfego estava congestionado no local.

A empresa orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pelo trecho.

O iG acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e também a CCR-Motiva para mais informações sobre a ocorrência. Até o momento, não obtivemos retorno. O espaço segue aberto.



