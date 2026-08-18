Reprodução/Instagram Laura Cardoso e Glória Menezes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou, nesta terça-feira (18), luto oficial de três dias em todo o país pelas mortes das atrizes Laura Cardoso e Glória Menezes. As duas artistas, consideradas referências da dramaturgia brasileira, morreram com poucas horas de diferença e deixaram décadas de trabalhos no teatro, no cinema e na televisão.

Ao anunciar a medida, Lula destacou a importância das duas atrizes para a cultura nacional. Segundo o presidente, as trajetórias de Laura Cardoso e Glória Menezes se confundem com a própria história da dramaturgia brasileira.

“Hoje perdemos Glória Menezes e Laura Cardoso”, afirmou Lula em publicação nas redes sociais. O presidente também ressaltou que as artistas estiveram presentes durante cerca de sete décadas em palcos e telas, conquistando o público com talento e carisma.

O que é o luto oficial?

O luto oficial é uma manifestação institucional de pesar determinada por uma autoridade pública diante da morte de uma personalidade ou de pessoas cuja trajetória tenha relevância para o país, estado ou município.

No âmbito federal, o presidente da República pode decretar luto oficial em todo o território nacional. A medida tem caráter simbólico e segue as normas do cerimonial público.

Durante o período de luto, as bandeiras oficiais devem ser hasteadas a meio-mastro, como sinal de respeito e pesar.

A decretação, poré, não transforma os dias de luto em feriado. Também não significa, automaticamente, suspensão das atividades de órgãos públicos ou do funcionamento de empresas.

A própria administração pública já esclareceu, em outras ocasiões, que o luto oficial não implica feriado ou ponto facultativo.

Por que Lula decretou luto pelas duas atrizes?

A decisão foi tomada como forma de reconhecimento à contribuição de Laura Cardoso e Glória Menezes para a cultura brasileira.

As duas tiveram carreiras que atravessaram diferentes períodos da televisão, do teatro e do cinema nacionais. Lula classificou as artistas como “pioneiras da televisão” e destacou a presença delas em dezenas de produções ao longo de aproximadamente sete décadas.

A homenagem ocorre após uma sequência de despedidas que marcou a dramaturgia brasileira. A morte das duas atrizes, com diferença de poucas horas, provocou manifestações de artistas, políticos e do público nas redes sociais.

Laura Cardoso

Laura Cardoso morreu aos 98 anos, na noite de segunda-feira (17), em sua residência, em São Paulo. Segundo informações divulgadas pela família, a morte ocorreu por causas naturais.

Reprodução/Internet Laura Cardoso morreu aos 98 anos nesta terça-feira (18)

Com uma carreira de aproximadamente oito décadas, a atriz participou de mais de uma centena de trabalhos e se tornou um dos nomes mais longevos da dramaturgia brasileira.

Entre seus trabalhos estão produções como Mulheres de Areia, A Viagem, Gabriela e Sol Nascente. Laura também teve atuação no teatro, no cinema e no rádio.

Glória Menezes

Glória Menezes morreu aos 91 anos, nesta terça-feira (18), no Rio de Janeiro. A família informou a morte da atriz, mas não divulgou a causa.

Reprodução Instagram Glória Menezes

Com cerca de seis décadas de carreira, Glória se consolidou como uma das grandes protagonistas da televisão brasileira e também teve participação importante no teatro e no cinema.

Um dos destaques de sua trajetória foi O Pagador de Promessas, filme dirigido por Anselmo Duarte que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1962.

O que muda durante os três dias?

Na prática, o decreto tem caráter de homenagem e respeito. Durante o período determinado pelo governo federal, a principal manifestação prevista no cerimonial é o hasteamento das bandeiras oficiais a meio-mastro.

Não há, portanto, uma determinação geral para que escolas, empresas, lojas ou demais estabelecimentos privados interrompam suas atividades.

Também não existe, pelo decreto de luto oficial, pagamento adicional, folga obrigatória ou alteração automática na jornada de trabalho.

A duração de três dias é uma das formas tradicionalmente utilizadas pelo governo federal para prestar homenagem póstuma a personalidades consideradas relevantes para o país. Decretos anteriores mostram a aplicação da medida em diferentes situações e períodos da história brasileira.