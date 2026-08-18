Divulgação/PMESP ROTA apreende R$ 44 mil, ecstasy e LSD em imóvel na Zona Norte





Apreensões de drogas e de mais de R$ 44 mil em espécie marcaram uma ação da ROTA na Zona Norte de São Paulo, na noite desta segunda-feira (17).

A Polícia Militar flagrou três homens embalando e vendendo os entorpecentes em um imóvel coletivo durante patrulhamento na região do 9º Batalhão Metropolitano. Os suspeitos foram abordados no local e o material foi recolhido pelos agentes do 1º Batalhão de Choque.





No total, foram apreendidos cerca de 750 comprimidos de ecstasy, uma folha de LSD, potes com flor de maconha, invólucros com ice e materiais para embalar e pesar drogas, além de um valor próximo a R$ 44 mil em dinheiro.

A ocorrência seguirá sendo analisada pelo 13º DP.

Em vídeo divulgado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo nas redes sociais, é possível ver drogas espalhadas pelo local, dentro de armários e em cima da mesa, além de diversos aparatos para embalar cada uma das substâncias ilícitas, como fitas, caixas, balanças e potes dispostos sobre a mesa.

Confira o vídeo completo:



EM ANDAMENTO: ROTA detém três suspeitos e apreende mais de R$ 44 mil e drogas na zona norte Durante patrulhamento de ROTA pela área do 9º BPM/M, três criminosos foram presos em local suspeito de ser usado para preparo e venda de drogas. Foram apreendidos mais de R$ 44 mil, 750… pic.twitter.com/YC39QTXBFL— Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) August 17, 2026



