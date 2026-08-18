PMGO Morador de condomínio de luxo é preso com 50 kg de skunk, em Goiânia

Um morador de um condomínio de luxo às margens da GO-020, em Goiânia, foi preso nesta segundas-feira (17) com outros dois homens durante uma operação que apreendeu cerca de 50 quilos de maconha skunk.

A prisão foi feita por equipes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam). De acordo com a Polícia Militar, os policiais chegaram até os suspeitos através de informações trocadas com o serviço de inlitegência que indicaram que a residência estava sendo utilizada como depósito de drogas destinas à distribuição em Goiânia e Região Metropolitana.

Para tentar camuflar o cheiro da maconha, os suspeitos teriam passado graça e óleo nas embalagens. Segundo o boletim de ocorrências, nenhum disparo foi efetuado durante a operação.

♬ som original - iG @portal_ig Um morador de um condomínio de luxo de Goiânia e outros dois homens foram presos pela Polícia Militar de Goiás suspeitos de tráfico de droga após mais de 50kgs de maconha serem encontrados na residência. Segundo a PM, a operação ocorreu após o compartilhamento de informações do serviço de inteligência com as equipes operacionais das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam). 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 🎥 Reprodução: PMGO #iG





Segundo a PM, o morador não tinha antecedentes criminais. Já outros dois suspeitos que foram presos no momento em que colocam os entorpecentes dentro de um veículo, já tinham registros policiais.



