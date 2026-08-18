Divulgação/Governo dos Estados Unidos Juan Pablo Segura

Juan Pablo Segura assumiu o comando do escritório do Departamento de Estado responsável pela política dos Estados Unidos para o Hemisfério Ocidental, área que inclui o Brasil e os demais países da América Latina. Ele tomou posse na sexta-feira (14) como secretário-assistente de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental, segundo o governo estadunidense.

Para o Brasil, a troca ocorre em um momento especialmente delicado. Os países acumulam atritos por tarifas comerciais, vistos de autoridades, acusações de interferência política e pelo impasse em torno do próximo embaixador dos Estados Unidos no país. Há menos de duas semanas, o governo Trump revogou o visto da embaixadora brasileira em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti.

Juan passa, portanto, a ocupar uma cadeira com acesso direto às decisões sobre a relação com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele não substitui o secretário de Estado Marco Rubio nem será o embaixador em Brasília. O posto dee, porém, está entre os mais importantes na formulação e execução da política estadunidense para a região.

Dentro da estrutura agora comandada por Juan está o escritório de Brasil e Cone Sul, responsável diretamente pelas relações dos Estados Unidos com Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai.

Juan substitui o diplomata Michael Kozak, que chefiava a área de forma interina havia mais de 18 meses. Donald Trump enviou a indicação ao Senado em abril. O nome passou por audiência no Comitê de Relações Exteriores em junho antes da confirmação.

Ao assumir, o empresário deixou claro quais deverão ser algumas de suas prioridades. Em uma publicação no X nesta segunda-feira (17), afirmou que pretende avançar a política de Trump para tornar a região livre de cartéis e grupos classificados pelo governo como narcoterroristas, além de ampliar a prosperidade econômica e reforçar as fronteiras.

Quem é Juan Pablo Segura

Juan Segura vinha de uma trajetória mais ligada a empresas e à política estadual do que à diplomacia tradicional.

Antes de chegar ao Departamento de Estado, ele foi secretário de Comércio e Negócios da Virgínia durante o governo do republicano Glenn Youngkin. No cargo, chegou a supervisionar 13 agências estaduais, cerca de 1.300 funcionários e um orçamento de aproximadamente US$ 3 bilhões.

Juan também é empresário. Ele foi um dos fundadores da Babyscripts, empresa de tecnologia criada para acompanhar gestantes e ampliar o monitoramento de saúde durante a gravidez e o pós-parto. A própria companhia informa que ele deixou de ter vínculo com o negócio em janeiro de 2023.

Formado em Contabilidade pela Universidade de Notre Dame, Juan também estudou temas ligados ao Leste Asiático e tem raízes argentinas. Em uma publicação anterior, afirmou que os pais transmitiram a ele a ligação com a Argentina e o espanhol.

Agora, ele entra no primeiro escalão responsável pela América Latina em um momento em que a Casa Branca reforça duas prioridades para a região: segurança contra cartéis e narcotráfico e disputa por influência política e econômica.