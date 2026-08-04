Reprodução Maria Luiza Ribeiro Viotti, embaixadora do Brasil

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (4) a revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti. Segundo o Departamento de Estado americano, a medida foi adotada em razão da demora do governo brasileiro em conceder o aval diplomático para que Daniel Perez assuma a embaixada dos EUA em Brasília.

Apesar da decisão, as autoridades americanas afirmaram que a diplomata não será obrigada a deixar o país. De acordo com o Departamento de Estado, ela poderá permanecer nos Estados Unidos, embora sem um visto válido, e a situação poderá ser revista caso o governo brasileiro autorize oficialmente a indicação do representante norte-americano.

Impasse envolve nomeação de novo embaixador

Daniel Perez foi indicado pela Casa Branca para comandar a representação diplomática dos Estados Unidos no Brasil em junho deste ano. A indicação já avançou no Senado americano, mas ainda depende de aprovação final.

Além do processo interno nos Estados Unidos, a nomeação exige o chamado agrément, autorização formal concedida pelo país que receberá o embaixador. Segundo o governo americano, esse procedimento ainda não foi concluído pelo Brasil.

Em comunicado, o Departamento de Estado afirmou que o princípio da reciprocidade orienta a relação diplomática entre os países e indicou que poderá adotar novas medidas caso o impasse permaneça.

Tensão diplomática aumentou nas últimas semanas

O anúncio ocorre poucos dias após o governo brasileiro negar vistos a dois integrantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos que pretendiam viajar ao Brasil: o secretário-assistente Riley M. Barnes e o subsecretário-assistente Samuel Samson.

Na ocasião, autoridades americanas informaram que a missão tinha como objetivo discutir temas como integridade eleitoral, liberdade religiosa e liberdade de expressão. O governo brasileiro, por sua vez, não autorizou a entrada dos diplomatas.

O episódio ampliou o desgaste entre os dois países em meio às negociações envolvendo a representação diplomática em Brasília e Washington.

Quem é Maria Luiza Ribeiro Viotti

Maria Luiza Ribeiro Viotti é diplomata de carreira do Itamaraty desde 1976 e uma das mais experientes representantes da política externa brasileira. Bacharel e mestre em Economia pela Universidade de Brasília (UnB), ocupou cargos de destaque no Ministério das Relações Exteriores antes de assumir missões no exterior.

Entre 2007 e 2013, foi representante permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, e presidiu o Conselho de Segurança da entidade durante os mandatos rotativos exercidos pelo Brasil, em 2010 e 2011. Depois, chefiou a Embaixada do Brasil na Alemanha e atuou como chefe de gabinete do secretário-geral da ONU, António Guterres, entre 2017 e 2021.

Em 2023, tornou-se a primeira mulher a comandar a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Desde então, está à frente da principal representação diplomática brasileira em Washington, considerada um dos postos mais estratégicos da política externa do país.





Itamaraty ainda não se pronunciou

Até a publicação desta reportagem, o Ministério das Relações Exteriores não havia divulgado posicionamento oficial sobre a decisão anunciada pelos Estados Unidos.

A expectativa é que as negociações diplomáticas entre os dois governos continuem nos próximos dias para tentar destravar a nomeação do novo embaixador norte-americano.