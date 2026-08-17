Divulgação Lula e Flávio Bolsonaro

Em um possível cenário de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% contra 44% de Flávio Bolsonaro (PL). Os dados são da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (17).

Os resultados são os mesmos registrados na última pesquisa, mostrando uma vantagem de três pontos percentuais de Lula.

No primeiro turno, Lula aparece com 41% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro aparece com 36%.

Em seguida, Ronaldo Caiado e Renan Santos aparecem 5% e 4%, respectivamente, e Romeu Zema com 4%.

Os números são da pesquisa estimulada, quando são mostrados os nomes dos candidatos aos entrevistados.

A pesquisa também mostra um aumento na consolidação dos votos. Cerca de 78% dos entrevistados afirmaram que a decisão de voto já está tomada e não deve mudar até a eleição.

Por outro lado, outros 20% dizem que ainda podem alterar sua escolha, enquanto 2% não souberam responder.

Segundo a BTG/Nexus, o percentual de decisão consolidada é o maior registrado até o momento, superando os 74% da última pesquisa.

O levantamento da BTG/Nexus foi realizado entre os dias 14 e 16 de agosto, em 27 unidades da Federação, com distribuição proporcional por região. Foram ouvidas 2.003 pessoas, por telefone, e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03317/2026.



