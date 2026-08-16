Divulgação/Governo de São Paulo Diante do chamado, uma viatura da Polícia Militar foi imediatamente para o endereço na Zona Sul da capital e o homem foi detido





Uma mulher foi morta a facadas dentro de um supermercado na Freguesia do Ó, Zona Norte de São Paulo, na tarde deste domingo (16). O suspeito do crime, apontado como companheiro da vítima, foi preso. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.

A vítima foi identificada como Angelita Manoela Rodrigues. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal de Vila Brasilândia, mas não resistiu aos ferimentos. O homem preso foi identificado como Lafayete Gonzaga da Silva.

*Alerta de gatilho: a reportagem a seguir contém informações sobre violência contra a mulher.

Conteúdo gerado por IA Como denunciar violência contra a mulher

O ataque aconteceu em um estabelecimento na região da Praça Santa Clara de Assis. Angelita estava na fila do açougue quando foi surpreendida pelo homem. Segundo o g1, câmeras de segurança registraram o ataque e mostram clientes se afastando ao perceberem o que estava acontecendo.

As imagens mostram o suspeito se aproximando por trás da vítima e desferindo sucessivos golpes. A gravação passou a integrar a apuração sobre a sequência do crime.

Lafayete foi detido em flagrante pouco depois. A Secretaria da Segurança Pública informou que ele foi levado à 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a ocorrência começou a ser registrada. A perícia também foi acionada. A investigação ficará sob responsabilidade do 72º Distrito Policial, em Vila Penteado.

Antes de ir ao supermercado, o suspeito também teria matado o cachorro de estimação de Angelita na residência onde os dois viviam, segundo informações atribuídas à polícia. Essa parte da ocorrência ainda integra a investigação.

A motivação do ataque e os acontecimentos que antecederam a ida de Angelita ao supermercado ainda são apurados.

Feminicídios bateram recorde no país

O assassinato ocorre em meio ao crescimento dos registros de feminicídio no Brasil. O iG mostrou em julho que 1.571 mulheres foram vítimas desse crime em 2025, maior número da série histórica. A média foi de cerca de quatro mortes por dia.

São Paulo liderou o país em números absolutos, com 270 vítimas no ano passado. Em 2024, haviam sido registrados 253 casos no estado.

A capital também vinha de uma oscilação nos registros neste ano. Em abril, São Paulo passou um mês inteiro sem registrar feminicídios pela primeira vez desde janeiro de 2023. Entre janeiro e abril, porém, foram contabilizados 17 casos na cidade.

Outro feminicídio recente na capital ocorreu em julho, quando uma mulher de 35 anos foi morta a facadas em Itaquera. O companheiro dela passou a ser procurado pela polícia como suspeito do crime.