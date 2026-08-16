Mariza Sabino/iG Caiado em Luziânia (GO)



Encerrando às 20h40 o primeiro dia oficial de sua campanha presidencial, Ronaldo Caiado (PSD) reuniu alianças politicas e moradores na propriedade do prefeito Diego Sorgatto (União) em Luziânia (GO). O tom dos discursos foi em cima da segurança pública e o combate à polarização nacional da política, ressaltando a transformação do Entorno do Distrito Federa l como vitrine de gestão do goiano.

Ronaldo Caiado ressalta a força do Entorno

Ronaldo Caiado falou em imperativo que a mudança na segurança dos municípios goianos próximos à capital federal, deixou a fama de "Faixa de Gaza" e se tornaram em menos de uma década em verdadeiras cidades e atribui à capacidade de gestão.

Caiado destacou ainda que o modelo goiano de saúde, educação e principalmente de segurança pública é replicável em âmbito nacional. O candodaro do PSD cravou postura de tolerância zero contra a corrupção e a criminalidade:

"Comigo, bandido não se cria, corrupto não se cria. Eu me ajoelho só para Deu, bandido comigo eu bato é de frente", afirmou. Ele desafiou ainda os adversários neste pleito para o confronto direto nos debates.

Ronaldo Caiado destacou a participação das mulheres no Congresso Nacional e destacou medidas que pretende adotar nos primeiros dias de governo no Palácio do Planalto se eleito para o público feminino:

"Aquele agressor de mulher, aquele que violenta a mulher ou que pratica o feminicídio eu vou confiscar os bens dele e transferir para a mulher. Vai doer no bolso também além de cumprir pena [...] para a mulher poder ter dignidade e poder andar por onde desejar para não ter essa cultura da impunidade."

Crítica ao cenário político nacional

O prefeito de Luziânia abriu as falas destacando os números da segurança e os reforços policiais que a cidade recebeu na gestão do candidato à Presidência.

"De um lado é o símbolo da corrupção. Do outro é o símbolo da decepção. Nunca ficou tão fácil escolher um candidato a presidente", afirmou, provocando ainda o governo federal sobre os debates eleitorais.

Sobre as ações de combate ao crime no estado goiano, afirmou: "O bandido aqui em Goiás, se quiser aprontar, vai ter que andar igual tatu debaixo da terra".

Em seguida, o deputado estadual Wilde Cambão (União) ressaltou que a região foi resgatada e lembrou que o Entorno por mais de duas décadas foi esquecido e teve rótulo de zona de conflito:

"Passamos mais de 20 anos esperando um governo do estado que respeitasse Luziânia e o Entorno de Brasília. Há um Entorno diferente, novo, onde nós temos o sentimento de pertencer ao estado de Goiás", pontuou.

Mariza Sabino/iG Caiado em campanha eleitoral





A maratona pelo Entorno

O tour festivo que encerrou em Luziânia, município de Goiás, coroou agenda extensa percorrida pelas ruas dos municípios próximo mais cedo. A caravana de Ronaldo Caiado percorreu seis municípios da região: Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental e Luziânia.

A escolha da região atende a uma estratégia eleitoral direta: o Entorno abriga mais de 1 milhão de eleitores e que na última eleição de 2022 foi decisiva para vitória da chapa Ronaldo Caiado e Daniel Vilela (MDB) saírem vitoriosos para o comando de Goiás.

Bastidores e ausência do vice

A largada da campanha contou com a ausência do candidato a vice-presidente e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Caiado minimizou a falta do aliado, explicando tratar-se de uma divisão de tarefas: enquanto o titular cumpre agendas nas ruas, Kassab coordena de São Paulo os lançamentos estaduais nas 27 Unidades da Federação.

Caiado também saiu em defesa de declarações recentes de Kassab sobre a postura dos partidos do Centrão na disputa nacional, classificando a análise do vice como uma constatação prática: "Ele falou o que todo mundo já sabia. O que ele falou é a verdade. Por que os partidos não quiseram lançar candidato à Presidência da República? Por que só o PSD lançou? Por que os outros todos entraram na neutralidade?", questionou