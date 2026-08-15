Redação DW Governo marroquino alertou contra novas tentativas de travessia

A polícia marroquina prendeu ao menos 111 pessoas neste sábado (15/08) que tentavam entrar no enclave espanhol de Ceuta. Os dois lados da fronteira reforçaram a atuação após publicações nas redes sociais convocarem uma nova travessia em massa para este fim de semana.

A tentativa ocorreu duas semanas depois da entrada de dezenas de milhares de migrantes em Ceuta, episódio que provocou tensões na União Europeia e alimentou discursos anti-imigração de partidos de extrema direita em vários países. Na ocasião, o chamado também ocorreu pelas redes sociais. Segundo Madri, 83 corpos foram recuperados no mar, mas organizações não governamentais afirmam que o total de vítimas supera 100.

Uma fonte do Ministério do Interior do Marrocos afirmou à agência Reuters que entre os detidos estavam 109 migrantes da África Subsaariana e dois cidadãos marroquinos. As prisões ocorreram em Fnideq, cidade marroquina situada a cerca de 20 quilômetros de Ceuta.

A imprensa marroquina apresentou números mais elevados para a operação. O portal Le360 informou que 294 pessoas foram detidas em Fnideq e regiões vizinhas, sendo 46 marroquinos e as demais oriundas da África Subsaariana.

De acordo com a agência espanhola EFE, a polícia marroquina usou gás lacrimogêneo para dispersar grupos de migrantes reunidos em colinas a cerca de 3 quilômetros da fronteira. Mais tarde, a Reuters observou centenas de agentes, alguns com equipamento antimotim e outros à paisana, retornando das áreas montanhosas próximas a Fnideq.

Um funcionário marroquino ouvido pela AFP, sob condição de anonimato, afirmou que a operação fazia parte de uma ação rotineira para impedir tentativas de migração irregular em direção a Ceuta. Segundo ele, as detenções ocorreram dentro de um amplo esquema de segurança montado para evitar novas saídas rumo ao enclave espanhol.

Situação tranquila em Ceuta

Em Ceuta, militares espanhóis protegiam supermercados enquanto a polícia mantinha forte patrulhamento nas principais ruas do enclave. Ainda assim, a situação era muito mais tranquila do que nos dias que se seguiram à travessia em massa registrada em 30 de julho.

Um repórter da agência alemã dpa afirmou que o posto fronteiriço de Ceuta permaneceu praticamente deserto ao longo da manhã. Segundo ele, a vida transcorria normalmente no centro da cidade. A emissora RTVE e outros veículos espanhóis também descreveram o cenário como calmo.

Após a crise que levou à travessia de milhares de pessoas ao enclave, Madri instalou uma barreira marítima e elevou para 1.600 o número de agentes na cidade. Ceuta contava neste sábado com 880 policiais nacionais, apoiados por cerca de 2 mil militares e 700 integrantes da Guarda Civil. O Ministério do Interior informou que o reforço permanecerá pelo tempo que for necessário.

"Continuaremos mobilizando todos os recursos humanos necessários para restabelecer a normalidade o mais rápido possível e impedir que episódios como os de 30 de julho se repitam", declarou na quinta-feira o ministro do Interior da Espanha, Fernando Grande-Marlaska.

O ministro voltou a afirmar que a entrada maciça de migrantes no fim de julho foi um episódio excepcional e que não deverá se repetir, mas reconheceu que o retorno completo à normalidade em Ceuta ainda levará tempo.

Segundo Grande-Marlaska, cerca de 5 mil migrantes permanecem em Ceuta. A Reuters viu centenas deles se protegendo do forte calor sob abrigos improvisados de bambu na praia urbana de El Trampolín.

O ministro afirmou que os migrantes que entraram de forma irregular não poderão permanecer no enclave, seguir para a Espanha continental nem obter residência legal, exceto em casos excepcionais de extrema vulnerabilidade. Aqueles sem direito de permanência serão devolvidos ao Marrocos, acrescentou.

Marrocos amplia fiscalização

No início da semana, Rabat informou que monitorava a circulação de mensagens e publicações em redes sociais, de origem desconhecida, que convocavam uma travessia em massa para 15 de agosto. O governo advertiu que organizadores e participantes poderiam ser processados.

As autoridades marroquinas anunciaram na quarta-feira medidas adicionais para evitar uma nova onda de chegadas a Ceuta após a disseminação de informações falsas nas redes sociais sugerindo que a fronteira estaria aberta. Em julho, Rabat havia sido criticada por supostamente não agir para impedir o fluxo de migrantes que se deslocaram de diversas partes do país rumo ao enclave.

Segundo a RTVE, o Marrocos reforçou significativamente o controle da fronteira nos últimos dias, instalando barreiras adicionais de arame farpado e concertina. Embarcações de patrulha monitoravam o litoral, canhões de água foram posicionados em áreas fronteiriças e diversos postos de controle foram montados nas estradas de acesso.

As autoridades impediram ainda que diversos grupos embarcassem em trens e ônibus rumo ao norte do Marrocos, em cidades como Casablanca, Fez e Kenitra.

Uma testemunha afirmou que escolas da cidade foram transformadas em alojamentos para as forças de segurança destacadas para a região de fronteira.

gq (AFP, Reuters, dpa)