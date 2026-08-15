Reprodução/ Receita Federal Caixas de telefone com barro encontradas pela Receita Federal







Agentes da Receita Federal tiveram uma surpresa durante operação rotineira na Ponte Internacional da Amizade, que conecta o Brasil ao Paraguai, localizada na cidade de Foz de Iguaçu, no Paraná. Em vez de smartphones de última geração, eles encontraram 19 caixas recheadas de barro, dentro de um compartimento secreto no painel de uma van paraguaia.

Durante a inspeção, que aconteceu no fim da tarde de quinta-feira (13), umacomfoi parada. O veículo era conduzido por um cidadão paraguaio e chamou a atenção dos servidores por apresentar um. Ao abrir o local, os fiscais encontraram. À primeira vista, o conteúdo parecia ser de aparelhos celulare. mas dentro das embalagens havia, sem nenhum equipamento eletrônico.





Diante da constatação de irregularidade, o veículo foi apreendido. O motorista foi liberado mas terá de responder a um processo administrativo. Além disso, a Receita Federal comunicou que será elaborada uma representação fiscal para fins penais, documento que será encaminhado ao Ministério Público, responsável por avaliar o caso e decidir sobre possíveis medidas legais.

Não há como garantir se o comprador dos celulares foi vítima de fraude praticada pela loja ou se o motorista da van manipulou as embalagens. O indivíduo responderá por ocultação de mercadorias e descaminho, uma vez que as caixas vazias de celulares também são consideradas mercadorias e podem ser vendidas.

