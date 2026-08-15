Reprodução/Reprodução/Escritório Distrital de Koh Samui Família fica 16 horas à deriva no mar após jet ski parar de funcionar

Um pai francês e seus dois filhos, de 12 e 9 anos, foram resgatados nesta sexta-feira (14), após passarem cerca de 16 horas à deriva no mar. A família estava em um jet ski alugado que parou de funcionar devido às condições adversas.

Brahim Terki, de 50 anos, e os dois filhos foram encontrados por volta das 10h30, a cerca de 9 km da praia de Chaweng, na Tailândia. Segundo os investigadores, os três estavam exaustos, mas usavam coletes salva-vidas.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o filho mais novo aparece apoiado no jet ski, que estava parcialmente submerso. O pai se segurava na lateral da embarcação, enquanto o filho mais velho flutuava próximo a eles.

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Entenda o que aconteceu

A família teria alugado o jet ski na praia de Chaweng às 17h10 de quinta-feira (13) para um passeio de 45 minutos. Como não retornaram para devolver a embarcação, a empresa responsável pelo aluguel iniciou as buscas, mas não conseguiu localizar a família.

A operadora acionou as autoridades, que montaram uma operação de grande escala com lanchas e jet skis para vasculhar a região. As buscas seguiram até a 1h de sexta-feira, quando foram suspensas devido às condições do mar, que preocupavam as equipes de segurança.

Segundo o jornal local The Nation, o pai relatou às autoridades que havia levado os filhos para um passeio de jet ski e que, próximo ao horário previsto para o retorno, ondas fortes atingiram a embarcação e fizeram o motor parar de funcionar.

Sem conseguir entrar em contato com ninguém para pedir ajuda, os três passaram a noite à deriva. O pai e o filho mais velho permaneceram na água, enquanto o mais novo se segurava na embarcação, que havia afundado parcialmente.

Inspeções mais rigorosas

O chefe do distrito de Koh Samui, Amorn Chumchuay, informou que as causas do acidente serão investigadas.

Além disso, o Departamento Marítimo de Koh Samui deve intensificar a fiscalização das empresas que alugam jet skis, incluindo a verificação das licenças de operação e das medidas de segurança adotadas.

Chumchuay também determinou que as empresas não ofereçam o serviço próximo ao entardecer e que delimitem as áreas onde os veículos podem ser utilizados. A medida tem como objetivo manter os jet skis visíveis da costa e facilitar o resgate em casos de emergência.

O chefe do distrito também discute a possibilidade de instalar rastreadores nos jet skis de aluguel, para que as embarcações possam ser localizadas com mais facilidade pelas autoridades.