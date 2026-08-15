Reprodução/ Google Tremores registrados na Itália

Dois terremotos de intensidade considerável foram registrados na Europa, neste sábado(15): um deles na Sicília, ilha localizada no sul da Itália, e o outro na região metropolitana de Granada, uma cidade na Espanha.

Apesar dos estragos causados em construções por conta abalos de magnitude 3,9 e 5,0, respectivamente, não há relatos de vítimas fatais ou gravemente feridas.

Tremores na Itália e a correlação com o Monte Etna

Na Itália, o abalo sísmico teve magnitude de 3,9 e aconteceu por volta das 10h20 no horário local (que corresponde a 5h20 em Brasília), a apenas 7 quilômetros de Linguaglossa, província de Catânia. O tremor teve profundidade de apenas 1 km, segundo dados do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália (INGV).

Segundo o chefe da proteção civil siciliana, Salvo Cocina, o tremor está associado à atividade vulcânica do Monte Etna. Ele afirmou que o abalo "provocou a abertura da falha de Pernicana, associada à atividade vulcânica [do Etna]".

Cocina também afirmou que a estrada para Piano Provenzana, uma estação turística no Monte Etna, sofreu danos estruturais por conta dos tremores, e que restaurantes da área foram evacuados como forma de precaução.





Abalo na Espanha foi o mais intenso em 70 anos

Já na Espanha, o cenário foi mais intenso. Segundo o jornal El Mundo, um terremoto de magnitude 5,0 atingiu Alhendín, na área metropolitana de Granada, às 1h40 locais (20h40 de Brasília). O tremor, com profundidade de 2 km, foi o maior terremoto registrado desde 1955 na região.

Logo após o tremor inicial, cerca de 40 tremores secundários foram registrados na região, espalhando apreensão entre os moradores. O Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirmou a sequência sísmica e informou que os eventos geraram mais de 200 chamadas para os serviços de emergência.

Diante da situação, as autoridades ativaram a fase de emergência do Plano contra o Risco Sísmico, reforçando protocolos de segurança e monitoramento. Antonio Sanz, conselheiro de Presidência, Saúde e Emergências da Junta da Andaluzia, detalhou que os danos materiais se concentraram em placas de concreto, forros, cornisas e vidros.

Reprodução/ X Danos registrados após terremoto em Granada, na Espanha





Sanz declarou que o comitê assessor de riscos sísmicos permanecerá em funcionamento, já que especialistas alertam para a possibilidade de novas réplicas de menor intensidade nos próximos dias. Por sua vez, o presidente da Junta da Andaluzia, Juanma Moreno, pediu “calma” e “muito cuidado” em publicação feita em seu perfil na rede social X.

Os atendimentos médicos realizados até o momento foram relacionados a crises de ansiedade e ferimentos leves, principalmente decorrentes de quedas durante os tremores. A população segue em alerta, enquanto equipes técnicas avaliam a extensão dos danos e a possibilidade de novos abalos.

