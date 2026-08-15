Reprodução/redes sociais Brasileira casada com militar dos EUA é retirada de voo de deportação

Uma brasileira casada com um soldado do Exército dos Estados Unidos foi retirada de um voo de deportação para o Brasil na última quarta-feira (12), após passar mais de um mês detida em um centro de imigração.

Maria Lopes Eliaser havia sido detida depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, revogou medidas de proteção destinadas a familiares de militares do país, em meio à política de deportações em massa adotada pelo governo.

Durante o voo com destino ao Brasil, agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) informaram a Eliaser que haviam recebido um telefonema sobre o caso. Os oficiais então perguntaram se ela queria continuar a viagem para o país natal ou retornar aos Estados Unidos.

“Quem fez a ligação? Não sabemos. Mas alguém fez a ligação e depois ela voltou”, afirmou Alexis Jaramillo, sargento do Exército dos EUA e marido de Eliaser.

Após a chegada ao Brasil, outros imigrantes que estavam detidos foram retirados do avião, enquanto Eliaser permaneceu a bordo e retornou ao estado da Louisiana.

Ela contou que agentes do ICE disseram que ela era “famosa” porque havia publicações na internet contando sua história.

Segundo a agência de notícias AP, Eliaser teria sido detida em julho, durante uma entrevista relacionada ao processo de imigração. Ela deverá passar por uma nova entrevista na próxima segunda-feira (17).

Jaramillo disse que foi informado de que não irá mais ter problemas com Eliaser, no entanto, o casal ainda está preocupado. Eliaser está com dificuldades para dormir e tem medo de ser mandada de volta para o centro de detenção dos imigrantes, onde afirma ter sido tratada como um "animal".