Reprodução/redes sociais Gabriel Azevedo é profissional multifacetado e atua desde às salas de aulas a empreendendorismo

De raízes interioranas, Gabriel Sousa Marques de Azevedo tem uma trajetória profissional diversificada. Com 40 anos, o belo-horizontino divide seu dia a dia entre escritórios jurídicos, salas de aula, grupo editorial e a vida política. Além de um nome nas urnas, o mineiro tem bagagem robusta no meio acadêmico e vida enraizada no centro da capital de Minas Gerais.

Gabriel nasceu no dia 12 de março de 1986, em Belo Horizonte (MG). É filho de uma professora aposentada do Triângulo Mineiro com um mineiro de Pirapora, região norte do estado. Dona Karminha e Seu Gilson tiveram além do político (filho mais novo), a Júlia, nascida em 1977.

Reprodução/redes sociais Gabriel Azevedo com a mãe (à esquerda de branco) e sua tia





Ele também tem dois irmãos mais velhos por parte de pai, fruto do primeiro casamento do Seu Gilson: André e Andreia. Em 2020 o pai do candidato faleceu em decorrência de câncer de pulmão. Ele mora atualmente no coração de BH, região central e histórica da capital.

Formado em comunicação

Sua carreira começou na comunicação. Ele se graduou em Jornalismo e Publicidade pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas). Gabriel deu continuidade do meio acadêmico e se formou posteriormente em Direito, fazendo mestrado também no meio jurídico.

É pós-graduado em Competitividade Global pela McDonough School of Business, pela Universidade de Georgetown, Estados Unidos (EUA) e obteve ainda título de mestre em Cidades pela London School of Economics and Political Science (LSE), no em Londres (Reino Unido).

Reprodução/redes sociais Gabriel Azevedo é profissional multifacetado e atua desde às salas de aulas a empreendendorismo





Gabriel Azevedo possui uma vida profissional ativa. Ele trabalha como advogado e desde 2014, ministra aulas no ensino superior de matérias como Direito Constitucional, Teoria da Constituição e Teoria Geral do Estado.

Na iniciativa privada, o mineiro empreende no ramo de tecnologia: é sócio do Automóvel Clube de Minas Gerais e no Mina Jazz Bar. Além disso, ele foi diretor do portal de jurídico Jusbrasil, empresa que continua como acionista.





Vida pública: carreira política e cargos

Ele passou a ocupar cargos eletivos a partir de 2017, quando assumiu mandato de vereador por Belo Horizonte pela primeira vez. Essa legislatura garantiu a reeleição em 2020. Nos dois mandatos no Poder Legislativo municipal, ocupou funções estratégicas.

Reprodução/redes sociais Gabriel Azevedo (MDB)





Como por exemplo em 2021 que ele foi escolhido como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, uma das principais na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). O ponto alto da sua atuação política foi ser presidente da Casa no biênio 2023 a 2024.

Já em 2024, Gabriel se lançou nas eleições majoritárias e disputou o comando da prefeitura de BH e saiu em na quarta colocação. Agora, no pleito de 2026, sai da esfera municipal para a estadual e busca se consolidar como opção relevante para a cadeira no governo de MG, no Palácio Tiradentes pelo MDB.