De raízes interioranas, Gabriel Sousa Marques de Azevedo tem uma trajetória profissional diversificada. Com 40 anos, o belo-horizontino divide seu dia a dia entre escritórios jurídicos, salas de aula, grupo editorial e a vida política. Além de um nome nas urnas, o mineiro tem bagagem robusta no meio acadêmico e vida enraizada no centro da capital de Minas Gerais.
Gabriel nasceu no dia 12 de março de 1986, em Belo Horizonte (MG). É filho de uma professora aposentada do Triângulo Mineiro com um mineiro de Pirapora, região norte do estado. Dona Karminha e Seu Gilson tiveram além do político (filho mais novo), a Júlia, nascida em 1977.
Ele também tem dois irmãos mais velhos por parte de pai, fruto do primeiro casamento do Seu Gilson: André e Andreia. Em 2020 o pai do candidato faleceu em decorrência de câncer de pulmão. Ele mora atualmente no coração de BH, região central e histórica da capital.
Formado em comunicação
Sua carreira começou na comunicação. Ele se graduou em Jornalismo e Publicidade pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas). Gabriel deu continuidade do meio acadêmico e se formou posteriormente em Direito, fazendo mestrado também no meio jurídico.
É pós-graduado em Competitividade Global pela McDonough School of Business, pela Universidade de Georgetown, Estados Unidos (EUA) e obteve ainda título de mestre em Cidades pela London School of Economics and Political Science (LSE), no em Londres (Reino Unido).
Gabriel Azevedo possui uma vida profissional ativa. Ele trabalha como advogado e desde 2014, ministra aulas no ensino superior de matérias como Direito Constitucional, Teoria da Constituição e Teoria Geral do Estado.
Na iniciativa privada, o mineiro empreende no ramo de tecnologia: é sócio do Automóvel Clube de Minas Gerais e no Mina Jazz Bar. Além disso, ele foi diretor do portal de jurídico Jusbrasil, empresa que continua como acionista.
Vida pública: carreira política e cargos
Ele passou a ocupar cargos eletivos a partir de 2017, quando assumiu mandato de vereador por Belo Horizonte pela primeira vez. Essa legislatura garantiu a reeleição em 2020. Nos dois mandatos no Poder Legislativo municipal, ocupou funções estratégicas.
Como por exemplo em 2021 que ele foi escolhido como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, uma das principais na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). O ponto alto da sua atuação política foi ser presidente da Casa no biênio 2023 a 2024.
Já em 2024, Gabriel se lançou nas eleições majoritárias e disputou o comando da prefeitura de BH e saiu em na quarta colocação. Agora, no pleito de 2026, sai da esfera municipal para a estadual e busca se consolidar como opção relevante para a cadeira no governo de MG, no Palácio Tiradentes pelo MDB.