Reprodução Anvisa proíbe 12 produtos de limpeza

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição de 12 produtos de limpeza fabricados, comercializados ou distribuídos sem autorização sanitária. A medida foi publicada nesta quarta-feira (12) no Diário Oficial da União e também impede a propaganda e o uso dos itens.

Entre os produtos atingidos estão alvejantes, tira-manchas e soluções à base de percarbonato de sódio. A determinação vale para todos os lotes dos produtos listados.

A decisão também estabelece a retirada dos itens de circulação.

Veja quais produtos foram proibidos

A lista divulgada pela Anvisa reúne produtos de diferentes marcas e fabricantes:

Oxypur — Quimpack;

Percarbonato de Sódio — Los Chefs;

Alvejante Natural Multiuso — Nova Fórmula;

Percarbonato de Sódio — Vong Home;

Percarbonato de Sódio — Nativa;

Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em Pó;

Percarbonato Plus — ANS Agrária;

Yta Clean;

Alvejante Tira Manchas — Amigos Distribuidora;

Percarbonato de Sódio — Oxgen;

Tira Manchas — FV Group;

Percarbonato Top Brilho.

Por que os produtos foram proibidos

Segundo a Anvisa, os produtos eram fabricados ou comercializados sem a devida regularização sanitária. Além disso, as empresas envolvidas não possuíam autorização de funcionamento para a fabricação desses produtos.

A regularização é necessária para que produtos de limpeza possam ser fabricados e comercializados de acordo com as exigências sanitárias estabelecidas pela agência.

Assim, a decisão não se restringe a um lote específico. Todos os lotes dos 12 produtos foram atingidos pela determinação.

O que a Anvisa determinou

A resolução publicada pela agência determina uma série de medidas para impedir que os produtos continuem disponíveis aos consumidores.

Entre elas estão:

apreensão dos produtos;

proibição da fabricação;

proibição da comercialização;

proibição da distribuição;

proibição da exposição à venda;

proibição da propaganda;

proibição do uso;

retirada dos produtos de circulação.

A resolução entrou em vigor na própria quarta-feira (12), data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Como funciona o percarbonato de sódio

Boa parte dos produtos incluídos na lista utiliza percarbonato de sódio, substância empregada em produtos de limpeza principalmente por sua ação branqueadora e removedora de manchas.

Quando dissolvido em água, o composto libera peróxido de hidrogênio, o que contribui para a remoção de sujeiras e manchas.

Apesar de ser utilizado em produtos de limpeza, sua comercialização como produto saneante precisa seguir as regras sanitárias determinadas pela Anvisa. A proibição anunciada nesta quarta-feira está relacionada à falta de regularização dos produtos e à ausência de autorização das empresas, segundo a agência.





O que fazer se você tiver um dos produtos

Como a Anvisa determinou a proibição de uso, comercialização e distribuição, consumidores que tenham algum dos itens da lista devem evitar utilizá-los.

Também não é recomendado repassar ou vender os produtos. A orientação é acompanhar as informações da Anvisa sobre a retirada de circulação e, em caso de dúvidas, procurar os canais oficiais da agência.