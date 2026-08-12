A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição de 12 produtos de limpeza fabricados, comercializados ou distribuídos sem autorização sanitária. A medida foi publicada nesta quarta-feira (12) no Diário Oficial da União e também impede a propaganda e o uso dos itens.
Entre os produtos atingidos estão alvejantes, tira-manchas e soluções à base de percarbonato de sódio. A determinação vale para todos os lotes dos produtos listados.
A decisão também estabelece a retirada dos itens de circulação.
Veja quais produtos foram proibidos
A lista divulgada pela Anvisa reúne produtos de diferentes marcas e fabricantes:
- Oxypur — Quimpack;
- Percarbonato de Sódio — Los Chefs;
- Alvejante Natural Multiuso — Nova Fórmula;
- Percarbonato de Sódio — Vong Home;
- Percarbonato de Sódio — Nativa;
- Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em Pó;
- Percarbonato Plus — ANS Agrária;
- Yta Clean;
- Alvejante Tira Manchas — Amigos Distribuidora;
- Percarbonato de Sódio — Oxgen;
- Tira Manchas — FV Group;
- Percarbonato Top Brilho.
Por que os produtos foram proibidos
Segundo a Anvisa, os produtos eram fabricados ou comercializados sem a devida regularização sanitária. Além disso, as empresas envolvidas não possuíam autorização de funcionamento para a fabricação desses produtos.
A regularização é necessária para que produtos de limpeza possam ser fabricados e comercializados de acordo com as exigências sanitárias estabelecidas pela agência.
Assim, a decisão não se restringe a um lote específico. Todos os lotes dos 12 produtos foram atingidos pela determinação.
O que a Anvisa determinou
A resolução publicada pela agência determina uma série de medidas para impedir que os produtos continuem disponíveis aos consumidores.
Entre elas estão:
- apreensão dos produtos;
- proibição da fabricação;
- proibição da comercialização;
- proibição da distribuição;
- proibição da exposição à venda;
- proibição da propaganda;
- proibição do uso;
- retirada dos produtos de circulação.
A resolução entrou em vigor na própria quarta-feira (12), data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Como funciona o percarbonato de sódio
Boa parte dos produtos incluídos na lista utiliza percarbonato de sódio, substância empregada em produtos de limpeza principalmente por sua ação branqueadora e removedora de manchas.
Quando dissolvido em água, o composto libera peróxido de hidrogênio, o que contribui para a remoção de sujeiras e manchas.
Apesar de ser utilizado em produtos de limpeza, sua comercialização como produto saneante precisa seguir as regras sanitárias determinadas pela Anvisa. A proibição anunciada nesta quarta-feira está relacionada à falta de regularização dos produtos e à ausência de autorização das empresas, segundo a agência.
O que fazer se você tiver um dos produtos
Como a Anvisa determinou a proibição de uso, comercialização e distribuição, consumidores que tenham algum dos itens da lista devem evitar utilizá-los.
Também não é recomendado repassar ou vender os produtos. A orientação é acompanhar as informações da Anvisa sobre a retirada de circulação e, em caso de dúvidas, procurar os canais oficiais da agência.