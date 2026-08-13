Foto: Dales Hoeckesfeld/Univali/Divulgação Ao centro, Angel Perez, cientista-chefe da expedição, acompanhado dos oceanógrafos Lucas Gavazzoni e Flávia Masumoto

Um trio de pesquisadores catarinenses foi selecionado na expedição internacional “The Gap”, em que vão atravessar o fundo do Oceano Atlântico para mapear uma das regiões mais desconhecidas pela humanidade.

O grupo estará a bordo de um navio de pesquisa internacional tripulado por 25de cinco países e vai comandar umpara investigar o fundo do oceano a até

O equipamento se chamae é um veículo operado remotamente (). A ideia é coletar dados, imagens e amostras de ambientes inéditos e inexplorados por tecnologias atuais.

A comitiva será liderada por, professor da Escola Politécnica da Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Ele é mestre em Oceanografia Biológica e doutor em Biologia, e estará acompanhado de mais dois oceanógrafos da instituição:

Foto: Schmidt Ocean Institute / ROV SuBastian / Divulgação Robô mergulhador faz parte de outras pesquisas apoiadas pelo instituto em troca da divulgação dos resultados de forma aberta

A pesquisa tem apoio da organização filantrópica, que tem sede nos Estados Unidos . O grupo sairá de Fortaleza (CE) no dia 15 de setembro e desembarca em Tema, em, na África Ocidental, em 29 de outubro.





Assista abaixo exemplo de imagens captadas por expedições com ROVs do instituto:









Exploração vai investigar uma fratura no fundo do oceano

A expedição The Gap tem como foco a Zona de Fratura Romanche , uma formação submarina de aproximadamente mil quilômetros de extensão, composta por uma sequência de montanhas e vales.

Situada no oceano Atlântico, ao longo da linha do Equador, a área está localizada a meio caminho entre a costa nordeste do Brasil e oeste do continente africano.

A gente vai explorar a região profunda do Atlântico, do centro do Atlântico, utilizando algumas tecnologias bastante modernas, como por exemplo um ROV, que é uma espécie de um robô que vai filmando e coletando espécimes, amostras no fundo do oceano. Então a gente vai trabalhar numa profundidade em torno de mil até quatro mil metros Angel Perez, cientista-chefe da expedição

A região é considerada uma “zona de alta produtividade em superfície”. Isso significa que a Fratura de Romanche fica abaixo de uma região muito populada por animais e espécies marinhas da superfície.

Com isso, acredita-se que exista uma influência direta entre parcelas da matéria orgânica de cima com o fundo da água, onde comunidades podem existir e ser sustentadas.

A incursão vai mapear a área com imagens de alta resolução por meio do SuBastian. A expectativa é alta para descoberta de novos dados, imagens, habitats e biodiversidade.

(...) Mais de 99,9% desse ambiente ainda não foi explorado. E o mais interessante é que esse 0,01% que já conhecemos revelou uma enorme quantidade de descobertas Angel Perez, cientista-chefe da expedição





As informações deverão ser compartilhadas abertamente ao público, e os mergulhos do ROV serão transmitidos em tempo real no canal oficial da Schmidt Ocean Institute no YouTube.