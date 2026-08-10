Marcelo Gonçalves/Fluminense Ignácio, do Fluminense

O Fluminense recebe o Independiente Rivadavia nesta terça-feira (11), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A bola rola no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h.

O Tricolor chega para fase eliminatória em um momento de pressão. Os cariocas, que não vencem a sete jogos, empataram com o Botafogo por 1 a 1.

Buscando construir vantagem em casa, o técnico Luis Zubeldía deve escalar Canobbio, Hércules, Savarino, Lucho Acosta e Hulk, poupados na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Além disso, a tendência é que a equipe aposte na força máxima ofensiva, equilibrando posse de bola e arriscando jogadas pela lateral esquerda com Guilherme Arana.

O clube argentino, por sua vez, chega embalado após ter terminado na liderança do Grupo C, com 16 pontos.

Para o confronto, Alfredo Berti aposta em um time mais compacto defensivamente, com foco em transições rápidas e lances diretos para a finalização do centroavante Álex Arce.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Fluminense - Luis Zubeldía: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Jemmes e Guilherme Arana; Hércules e Martinelli; Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; Hulk.

Independiente Rivadavia - Alfredo Berti: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer e Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, Leonel Bucca e Matías Fernández; Rodrigo Atencio, Fabrizio Sartori e Álex Arce.

Data: 11/08 (terça-feira).

Horário: 19h (de Brasília).

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Cristian Garay (Chile)

Onde assistir: ESPN e Disney+

*Estagiária sob supervisão



