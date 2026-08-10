O Bolívar recebe o São Paulo nesta terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, às 21h30.
O clube boliviano de Alejandro Restrepo chega embalado para a fase eliminatória da competição, após ter vencido Oriente Petrolero e Aurora.
Na CONMEBOL Libertadores, terminou em terceiro lugar no Grupo C, logo atrás de Independiente Rivadavia e Fluminense.
Buscando aproveitar a altitude, a tendência é que os celestes pressionem o São Paulo, tentando encontrar Patito Rodríguez e Carlos Melgar para arriscar chutes de fora da área.
O tricolor paulista, por sua vez, não vence há oito jogos e vem de uma derrota diante do Grêmio por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.
Devido às ausências de Rafael Tolói e Artur, o técnico Dorival Júnior deve apostar em nomes como Lucas Ramon e Wendell para conter o avanço dos pontas adversários.
Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje
Prováveis escalações
Bolívar - Alejandro Restrepo: Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus e Carlos Melgar; Asprilla, Cauteruccio e Patito Rodríguez.
São Paulo - Dorival Júnior: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osorio e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio; Artur (Ferreirinha), Calleri e Luciano.
Data: 11/08 (terça-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia
Arbitragem: Wilmar Roldán (Colômbia)
Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+