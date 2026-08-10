São Paulo
Rubens Chiri/São Paulo FC
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O Bolívar recebe o São Paulo nesta terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola no  Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, às 21h30.

O clube boliviano de Alejandro Restrepo chega embalado para a fase eliminatória da competição, após ter vencido Oriente Petrolero e Aurora.

Na CONMEBOL Libertadores, terminou em terceiro lugar no Grupo C, logo atrás de Independiente Rivadavia e Fluminense.

Buscando aproveitar a altitude, a tendência é que os celestes pressionem o São Paulo, tentando encontrar Patito Rodríguez e Carlos Melgar para arriscar chutes de fora da área.

O tricolor paulista, por sua vez, não vence há oito jogos e vem de uma derrota diante do Grêmio por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

Devido às ausências de Rafael Tolói e Artur, o técnico Dorival Júnior deve apostar em nomes como Lucas Ramon e Wendell para conter o avanço dos pontas adversários.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Bolívar - Alejandro Restrepo: Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus e Carlos Melgar; Asprilla, Cauteruccio e Patito Rodríguez.

São Paulo - Dorival Júnior: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osorio e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio; Artur (Ferreirinha), Calleri e Luciano.

Data:  11/08 (terça-feira)
Horário:  21h30 (de Brasília)
Local:  Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia
Arbitragem:  Wilmar Roldán (Colômbia)
Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+


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