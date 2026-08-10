Reprodução/redes sociais José Roberto Arruda (PSD)

José Roberto Arruda reúne em sua trajetória longa bagagem na vida pública do Distrito Federal. Servidor público de carreira, o engenheiro é um dos nomes conhecidos da política brasiliense. Nos seus 72 anos, o ex-governador de Brasília volta ao cenário eleitoral, colocando seu nome na disputa para voltar a ocupar o comando do Executivo distrital pelo PSD.

Arruda, como é amplamente conhecido na cena política, nasceu em 5 de janeiro de 1954, no município de Itajubá, sul de Minas Gerais. Recém formado no ensino superior em MG, ele chegou a Brasília no final da década de 1970 em busca de oportunidade de trabalho no setor público, período em que a capital federal estava em forte desenvolvimento urbano e estrutural.

Foi no Planalto Central que ele constituiu sua base profissional e pública. Arruda é casado com Flávia Arruda, ex-ministra da Secretaria de Governo do DF, e é pai de sete filhos, três do primeiro casamento e quatro adotivos. Ele vive há mais de 30 anos em Brasília e mantém vida pessoal reservada.

Reprodução/redes sociais José Roberto Arruda disputa as eleições nacionais de 2026 para vaga do governo do DF





Formação acadêmica e atuação profissional

Seu diploma no ensino superior de engenheiro elétrico foi conquistado ainda em Minas Gerais, na Escola Federal de Engenharia de Itajubá (UNIFEI). Arruda tem especializações em engenharia de segurança e administração pública.

Sua carreira profissional começou no DF na Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), trabalhando diretamente com projetos urbanos de infraestrutura. Um tempo depois, entrou para o quadro da Companhia Energética de Brasília (CEB), chegando ao cargo de diretor da estatal entre 1985 e 1990.

Já em 1991 ele foi chefe do gabinete civil do governo de Joaquim Roriz no DF e no mesmo ano, passou a comandar a Secretaria de Obras do Governo do Distrito Federal (GDF).





Trajetória na políca

A transição da carreira profissional técnica para atuação em cargos públicos começou quando assumiu a chefia de gabinete em 1991. Porém, somente a partir de 1994 conquistou cargos eletivos, exercendo mandatos no Poder Legislativo e no Executivo. Ao todo exerceu três representações políticas:

Senador pelo DF : Arruda foi eleito para vaga no Senado Federal nas eleições de 1994, exercendo mandato de 1995 e 2001 . Nesse período também atuou como líder do governo na Casa Legislativa.

: Arruda foi eleito para vaga no Senado Federal nas eleições de 1994, exercendo . Nesse período também atuou como na Casa Legislativa. Deputado Federal : foi eleito em 2002 a vaga na Câmara dos Deputados, conquistando status de candidato mais votado no país e cumpriu mandato de 2003 a 2007 .

: foi eleito em 2002 a vaga na Câmara dos Deputados, conquistando status de candidato mais votado no país e . Governador do Distrito Federal: foi eleito no no primeiro turno das eleições de 2006 ao governo da capital federal, chefiando o Executivo de janeiro de 2007 a março de 2010.

Reprodução/redes sociais José Roberto Arruda (PSD) está a 32 anos na política





Desde então, José Roberto Arruda se afastou de cargos público e se dedicou às atividades profissionais técnicas na iniciativa privada, atuando como engenheiro e consultor. Ele é filiado ao PSD desde 2025, mas já integrou oito partidos anteriormente: PSDB, PRN, PP, PPB, PFL, DEM, PR e PL.