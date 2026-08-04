Lucas Merçon/Fluminense FC Fluminense x Vasco

O Fluminense recebe o Vasco da Gama nesta quarta-feira (05), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30.

Após um empate por 0 a 0 na ida, o técnico Luis Zubeldía volta a contar com o zagueiro Jemmes, recuperado de lesão no músculo adutor da coxa direita.

No entanto, por conta das ausências de Thiago Silva, Freytes e Millán, o Tricolor deve apostar em uma compactação defensiva, ao mesmo tempo em que investe em jogadas pelos corredores laterais.

O Gigante da Colina de Pedro Emanuel, por sua vez, busca corrigir os problemas de criação e de aproveitamento nas finalizações.

Com o retorno do capitão Thiago Mendes, que cumpriu suspensão após ser expulso na fase anterior, a tendência é que o time melhore a qualidade de transição e saída de bola.

Veja abaixo todas as informações do jogo de hoje

Prováveis escalações

Fluminense - Luis Zubeldía: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Jemmes (Igor Rabello) e Arana (Renê); Martinelli, Hércules (Nonato) e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.

Vasco da Gama - Pedro Emanuel: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Jair, Thiago Mendes e Ramon Rique; Adson, David (Spinelli) e Andrés Gómez.



Data: 05/08 (quarta-feira).

Horário: 21h30 (de Brasília).

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Onde assistir: TV Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime e getv

*Estagiária sob supervisão







